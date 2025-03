Le PM travaille avec des principaux investisseurs étrangers à Bà Ria-Vung Tàu

>> Bà Ria-Vung Tàu mise sur les ports et la logistique pour doper sa croissance

>> Indice provincial de l'innovation en 2024 : Bà Ria-Vung Tàu dans le Top 10

>> Bà Ria-Vung Tàu va développer un port international de 230 millions d'USD

Photo : VNA/CVN

Le projet du complexe pétrochimique de Long Son représente un investissement total de plus de 5 milliards de dollars investi par le groupe SCG (Thaïlande).

Appréciant les efforts, la détermination pour relever les difficultés du groupe SCG (Thaïlande) dans le processus de mise en œuvre des activités d'investissement et d'affaires au Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé que l'octroi du certificat d'investissement serait achevé ce mois courant, créant les conditions pour que SCG continue d'étendre sa coopération et ses investissements au Vietnam à près de 6 milliards de dollars.

Il a félicité le groupe pour la signature d'un contrat avec un partenaire américain sur la fourniture de matières premières, d'une valeur de 4,5 milliards dollars, à l'occasion de la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên aux États-Unis. Il a chargé le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc de continuer à diriger et à résoudre les propositions et recommandations du groupe, créant ainsi des conditions favorables pour la mise en œuvre de ses projets au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a demandé au groupe de faire rapport au Premier ministre thaïlandais sur le fait que le Vietnam avait effectivement résolu ses recommandations.

La Société à responsabilité limitée Hyosung Vina a investi environ 4,6 milliards de dollars et prévoit d'investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans les domaines de la biotechnologie et de la fibre de carbone.

Photo : VNA/CVN

Hyosung Vina a proposé que le Premier ministre ordonne aux ministères, aux branches et aux localités du Vietnam de créer des conditions plus favorables pour que la société puisse importer des micro-organismes génétiquement modifiés pour servir à la production de Bio-BDO ; de créer les conditions légales permettant à la société d’importer du sucre brut comme matière première pour son usine. Il a aussi demandé des politiques préférentielles en matière de location de terrains, d’impôt…

Pham Minh Chinh a demandé à Hyosung Vina de toujours prêter attention à la protection de l'environnement, de promouvoir la coopération avec les entreprises nationales et d'assurer la sécurité sociale des travailleurs. Il a suggéré à Hyosung Vina d'étudier l'utilisation de matières premières nationales standard vietnamiennes pour remplacer les importations, réduire les coûts des produits, accroître la compétitivité et en même temps aider les entreprises vietnamiennes à améliorer leur capacité de production et à renforcer leur compétitivité pour participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Lors de la rencontre avec des dirigeants de la Société à responsabilité limitée du projet Hô Tràm, le Premier ministre Pham Minh Chinh a été informé que la société s'était coordonnée avec Bà Ria-Vung Tàu pour élaborer le projet d'investissement pour une autoroute reliant l'aéroport international de Long Thành à la zone urbaine de Hô Tràm (district de Xuyên Môc), d'une longueur d'environ 40 km, avec un investissement total estimé à environ 17.000 milliards de dôngs (613,06 millions de dollars).

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a estimé que l'autoroute revêtait d'une grande importance, reliant non seulement Bà Ria-Vung Tàu en général, Hô Tràm en particulier au plus grand aéroport du Vietnam, mais également aux régions du Sud-Est, du Sud-Ouest, de la partie Sud du Centre au monde.

Il a demandé à la société de se coordonner étroitement avec la province de Bà Ria - Vung Tàu pour promouvoir la mise en œuvre du projet le plus rapidement possible et mettre la route en service prochainement. Il faut accroître les investissements pour transformer la zone de Hô Tràm en une zone touristique, de villégiature, de foire, d'exposition et de conférence internationale, a-t-il conclu.

VNA/CVN