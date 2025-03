L'Association d'amitié Vietnam - Cambodge célèbre ses 50 ans

L’Association d’amitié Vietnam - Cambodge a fêté son 50ᵉ anniversaire le 30 mars à Hanoï. À cette occasion, elle s’est vu décerner l’Ordre du Travail de première classe en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles à la défense et au développement du Vietnam et au renforcement des relations entre les deux pays. De hauts dirigeants vietnamiens et cambodgiens ont adressé leurs félicitations et envoyé des fleurs pour l'occasion.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, a indiqué que l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge est l’une des associations d’amitié bilatérales les plus importantes du pays, avec plus de 60.000 membres répartis dans 41 provinces et grandes villes.

Cela montre non seulement le grand développement de l'Association, mais reflète également l'intérêt particulier des Vietnamiens pour la promotion des relations amicales et de la coopération avec le peuple cambodgien, a-t-il affirmé.

Il s’est dit convaincu que l'Association contribuerait davantage à consolider et à renforcer les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle et la coopération globale, durable et à long terme entre les deux peuples.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam et présidente de l’Association, Nguyên Thi Thanh, a souligné que "les bonnes relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge constituent un atout précieux pour les deux Partis et les peuples des deux pays et constituent un facteur décisif dans toutes les victoires du processus de chaque pays pour la construction et la défense nationales.

