Khanh Hoà

Les entreprises ont encore beaucoup de marge de coopération avec leurs partenaires chinois

Récemment, le Comité populaire de la province de Khanh Hoà et le consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville ont organisé dans la ville de Nha Trang une rencontre entre les entreprises provinciales et leurs partenaires chinois, en vue de permettre aux deux parties d’échanger des informations et de sonder des opportunités d’affaires dans le tourisme, le commerce, les secteurs agricole, sylvicole et aquatique.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Thanh Binh, a déclaré que Khanh Hoà était une province disposant d'une position stratégique dans la Zone économique clé du Centre, l'un des pôles de croissance importants du pays. Elle est un endroit idéal pour les entreprises chinoises désireuses de rechercher des opportunités de coopération et d’investissement.

Wei Huaxiang, consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville a déclaré que le Vietnam était le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le cinquième partenaire commercial de la Chine au monde. Les entreprises chinoises ont investi dans 19 parmi 21 secteurs économiques dans 55 parmi les 63 villes et provinces du Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre Khanh Hoà et la Chine dans de nombreux domaines continuerait se développer de jour en jour.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Khanh Hoà, Lê Huu Hoàng, a invité les entreprises chinoises à promouvoir les importations de ses produits agricoles, sylvicoles et aquatiques et à renforcer la coopération bilatérale en matière de développement du tourisme et d'affaires dans le temps à venir.

Dans le seul secteur du tourisme, le fer de lance de l'économie de Khanh Hoà - la Chine est devenue ces dernières années le marché le plus important. En 2024, cette localité a accueilli plus de 4,7 millions de visiteurs internationaux, dont plus de 800.000 Chinois, devenant ainsi le deuxième plus grand marché touristique international à Khanh Hoà.

En outre, la province de Khanh Hoà possède des atouts dans l’industrie de transformation des produits aquatiques, l’exportation agricole et la production industrielle. Ce sont également des domaines qui peuvent connecter la coopération, la production et les affaires entre les entreprises de Khanh Hoa et les partenaires chinois.

La province de Khanh Hoà crée toujours les conditions les plus favorables possibles aux entreprises chinoises de faire leurs affaires sur son sol, pour l'intérêt commun, a affirmé Lê Huu Hoàng.

Khanh Hoà ne compte que trois projets à capitaux chinois investis dans le secteur du commerce et des services, avec un capital enregistré total de plus de 29,6 millions d’USD.

