Opportunités et défis pour l'exportation du riz en 2025

Photo : VNA/CVN

L'année 2025 s'annonce comme une période de changements significatifs, marquée par des évolutions dans l’offre et la demande mondiale. Les exportations de riz du Vietnam ont des opportunités et font face aussi aux défis.

De nouveau records

Dépassant les chiffres déjà impressionnants de 2023, les exportations de riz en 2024 ont atteint pour la première fois 9 millions de tonnes, rapportant 5,8 milliards d'USD de chiffre d'affaires, en hausse de 10,6% en volume et 23% en valeur. Le prix moyen à l’exportation du riz en 2024 a augmenté également de 16,7% par rapport à 2023. Il s’agit d’une percée extrêmement impressionnante pour le pays, 35 ans après les débuts de l'exportation du riz vietnamien.

Nguyên Ngoc Nam, président de l'Association alimentaire du Vietnam (VFA), a souligné qu'au début de 2024, les prévisions des experts étaient loin d'être optimistes. Une diminution de la production de riz était envisagée en raison des effets conjugués du changement climatique et des conflits géopolitiques. Dans ce contexte, marqué par l’interdiction par l’Inde d’exporter du riz blanc et du riz brisé à partir de mi-2023, de nombreux pays importateurs se sont lancés dans des achats massifs de produits alimentaires.

Le Vietnam, de son côté, a su calculer l’offre disponible à chaque récolte, équilibrer la demande intérieure pour garantir la sécurité alimentaire nationale, tout en saisissant efficacement les opportunités sur le marché international.

Le riz vietnamien est présent dans environ 150 pays et territoires. Parmi ceux-ci, les plus importants sont les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, la Côte d'Ivoire et le Ghana. En particulier, les Philippines restent le plus grand marché d'importation de riz du Vietnam, et le Vietnam est également le premier fournisseur de riz de ce pays. En 11 mois, les exportations vietnamiennes de riz vers les Philippines ont atteint près de 2,5 milliards d’USD, soit une augmentation de 57,2% par rapport à la même période en 2023. À la fin novembre, les exportations de riz vietnamien vers l'Indonésie avaient dépassé 1,1 million de tonnes, générant un chiffre d'affaires de 679 millions d’USD. Cela représente une augmentation de 6,2 % en volume et de 10,5% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente.

Outre les marchés traditionnels d’Asie, les exportations de riz vers le marché africain ont également connu une croissance positive

D'après le Département du marché Asie-Afrique (ministère de l'Industrie et du Commerce), l'Afrique, marquée par une urbanisation rapide et une hausse des revenus de sa population, connaît une augmentation notable de la demande en riz, notamment en riz parfumé. Cependant, la production locale reste limitée en raison de contraintes techniques et financières.

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, les importateurs africains se tournent activement vers le Vietnam, attirés par la qualité constante et les prix compétitifs de son riz parfumé. La Côte d’Ivoire se distingue comme le principal importateur de riz vietnamien sur le continent, tandis que d'autres marchés tels que le Ghana, le Sénégal et le Cameroun affichent une croissance régulière des importations année après année.

La Chine était autrefois l'un des principaux marchés d'exportation de riz du Vietnam, mais la demande a aujourd'hui tendance à décliner. On estime qu'en 2024, les exportations de riz du Vietnam vers la Chine n'ont atteint que 250.000 tonnes, soit une baisse drastique de 71% par rapport à la même période de 2023.

Selon Nông Duc Lai, conseiller commercial du Vietnam en Chine, le riz reste bien sûr l'aliment de base des Chinois. Mais la Chine produit également activement du riz local pour réduire sa dépendance aux aliments importés. En plus de contrôler les entreprises d'importation au moyen de licences, la Chine élève continullement les normes de qualité et de conception des emballages pour le riz parfumé et le riz de qualité supérieure. Et sur ce segment, le riz vietnamien est concurrencé très férocement par celui provenant de Thaïlande et du Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Concernant le segment du riz de haute qualité, Pham Thai Binh, président du conseil d'administration de Trung An High-Tech Agriculture Joint Stock Company, a déclaré que le volume et la valeur des exportations de produits à base de riz de haute qualité et de riz de spécialité ont augmenté en 2024, mais n’ont pas progressé autant que celle du riz ordinaire. Les riz de haute qualité et de spécialité ont notamment été exportés vers les marchés de l'UE, du Japon et de la Malaisie à un prix stable de plus de 1.000 USD la tonne au cours des années précédentes, et la demande des clients dans ce segment n'a pas beaucoup fluctué.

Perspectives pour 2025

Le marché mondial du riz continue à être dynamique. Nguyên Ngoc Nam a souligné qu'en ce qui concerne les pays importateurs, le rythme des achats dans certains autres pays devrait ralentir. Pour l’Indonésie, par exemple, après des achats continus en 2024, ses stocks de riz ont atteint leur plus haut niveau depuis 5 ans. Les entreprises vietnamiennes doivent d'ores et déjà anticiper ceci afin de diversifier rapidement les marchés et les clients dans les temps à venir.

L'offre abondante et la demande d'importation à court terme ont fait "plonger" les prix à l'exportation du riz de tous les pays. En fait, les prix du riz à l’exportation ont chuté assez fortement en décembre 2024. Fin décembre, le prix à l'exportation du riz brisé à 5% du Vietnam n'était que de 481 USD la tonne, en baisse à 39 USD par rapport à début décembre 2024.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, le prix du riz à l'exportation du Vietnam est inférieur à celui du riz thaïlandais (499 USD/tonne) et se situe à son niveau le plus bas depuis 19 mois. De même, les prix du riz brisé à 25% et du riz brisé à 100% ont également fortement chuté, atteignant respectivement 454 USD la tonne et 383 USD la tonne.

Selon Pham Thai Binh, les prix, tant au niveau mondial que national, devraient être en baisse par rapport à 2024, en raison d'une concurrence accrue sur le marché.

En particulier, dans le segment haut de gamme, le riz vietnamien bénéficie d’une reconnaissance accrue de la part des clients grâce à des variétés de spécialités comme le ST24, le ST25 ou le Jasmin.

Les entreprises exportatrices attendent que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et des localités accélèrent la mise en œuvre du projet d'un million d'hectares spécialisés dans la culture du riz de haute qualité et à faibles émissions afin de disposer d'un approvisionnement en riz de haute qualité et durable. À ce moment-là, les entreprises pourront se sentir en sécurité en diversifiant leurs marchés et en augmentant leur part de marché dans le segment haut de gamme, non seulement dans l'UE mais aussi au Japon, en Chine et au Moyen-Orient.

L'exportation de riz de haute qualité contribue non seulement à affirmer la position du riz vietnamien, mais sert également de base aux entreprises pour négocier de manière proactive des prix de vente proportionnés à la valeur, réduisant ainsi la pression sur les prix du marché alimentaire.

VNA/CVN