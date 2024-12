Le Vietnam réaffirme attacher de l’importance à ses relations avec la Chine

Le Parti et le gouvernement vietnamiens attachent toujours de l’importance à l’intensification et au développement du bon voisinage et du partenariat de coopération stratégique global avec la Chine, a déclaré mercredi 25 décembre le vice-Premier ministre Lê Thành Long à l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei.

>> Le Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam - Chine tient sa 16e réunion

>> Le Vietnam et la Chine accélèrent leurs projets de coopération au développement

>> L’amitié entre le Vietnam et la Chine se transmet aux générations futures

Il s’agit d’une exigence objective, d’un choix stratégique et d’une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a souligné le dirigeant vietnamien lors de la réception du diplomate chinois à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Pour soutenir la tendance de développement des relations entre les deux partis et les deux pays dans les temps à venir, notamment en 2025, lorsque les deux pays célébreront le 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, il a demandé au diplomate et à l’ambassade de renforcer la coordination étroite des autorités chinoises compétentes avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les perceptions communes, maintenir et promouvoir les réunions et échanges réguliers entre les dirigeants des deux partis et des deux pays à tous les niveaux.

Lê Thành Long a également appelé les agences compétentes des deux parties à accroître les échanges et à partager leurs expériences dans la construction du Parti, la gouvernance nationale et l’élaboration des lois pour soutenir le développement socio-économique, tout en faisant progresser la coopération substantielle dans divers domaines pour obtenir de meilleurs résultats et apporter des avantages tangibles à leurs peuples.

Echanges entre les deux peuples

En outre, il est nécessaire d’intensifier les échanges entre les peuples, de renforcer une base sociale solide pour créer un nouvel élan pour les relations Vietnam-Chine et de mettre en œuvre bientôt des projets de santé et d’éducation dans les régions montagneuses du Nord du Vietnam, selon le vice-Premier ministre Lê Thành Long.

Pour sa part, l’ambassadeur He Wei a exprimé son honneur d’assumer le rôle d’ambassadeur de Chine au Vietnam dans le contexte où le bon voisinage et le partenariat de coopération stratégique global des deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement dans laquelle les deux parties travaillent dur pour construire la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.

En accord avec les remarques importantes du vice-Premier ministre Lê Thành Long, il a affirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les ministères, secteurs et localités du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les perceptions communes, en mettant l’accent sur l’organisation réussie de l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025 pour marquer le 75e anniversaire des relations diplomatiques, en augmentant les visites et réunions mutuelles de haut niveau et en favorisant la connectivité des transports, les liens économiques et commerciaux, la coopération culturelle et éducative et les échanges interpersonnels.

Le diplomate chinois a également souligné la nécessité d’accélérer davantage la construction de la communauté de destin Vietnam - Chine de manière substantielle et efficace, pour des avantages pratiques pour les peuples des deux nations.

VNA/CVN