Le Vietnam vise huit milliards d'USD de valeur d'exportation de fruits et légumes en 2025

Le secteur des fruits et légumes vietnamien a connu un essor spectaculaire, avec des exportations atteignant 7,1 milliards d'USD en 2024.Il vise à atteindre l'objectif de recettes d'exportation de huit milliards d'USD pour l'ensemble de cette année, en s'appuyant sur une expansion significative du marché et une croissance solide.

Photo : VNA/CVN

Les produits vietnamiens ont notamment renforcé leur position sur des marchés clés, passant de la troisième à la deuxième place en Chine, tout en enregistrant une croissance remarquable de plus de 30% aux États-Unis et de 80% en Thaïlande.

À ce jour, les fruits et légumes vietnamiens sont présents sur plus de 60 marchés. L'objectif de huit milliards d'USD d'exportations en 2025 est réalisable si les entreprises nationales continuent d'accroître leur part de marché sur les principaux marchés, a déclaré Nguyên Thanh Binh, président de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit).

Photo : VNA/CVN

Les entreprises doivent accorder l'attention nécessaire à la modernisation des technologies post-récolte, à l'amélioration de la qualité des produits et au renforcement de l'avantage concurrentiel, tout en maintenant le strict respect des accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux, a-t-il suggéré.

Nguyên Thanh Binh a proposé aux organes compétents de renouveler les mécanismes et politiques pour favoriser le développement du secteur des fruits et légumes, de promouvoir des négociations concernées à l'exportation d'autres types de fruits et de légumes vers des marchés importants et d'élargir l'accès des produits vietnamiens à de nouveaux marchés.

Il a souligné l'importance d'aider les agriculteurs à établir des codes de zones de culture et des codes d'installations de conditionnement, d'accélérer le processus de délivrance de codes, parallèlement d'élaborer de normes nationales pour les les fruits et légumes clés au service d'exportation.

VNA/CVN