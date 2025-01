VinFast lance une nouvelle gamme de motos électriques pour les étudiants

La Motio mesure 1.742 mm de long, 715 mm de large et 1.085 mm de haut, avec une hauteur de selle de 755 mm et un poids total de 95,6 kg. Ces dimensions ont été soigneusement étudiées pour s’adapter à la morphologie des Vietnamiens. Son design arrondi met en valeur des éléments comme les phares et les feux arrière à LED de style classique. La moto est également équipée d’un coffre spacieux de 22 litres et de pneus de 10 pouces, adaptés à un usage pratique quotidien.

VinFast propose cinq couleurs pour la Motio : blanc perle, noir mat, jaune, rose technique et rouge vif. Ces teintes minimalistes sont pensées pour permettre aux jeunes de personnaliser leur style et d’affirmer leur identité.

En termes de performances, la Motio est dotée d’un moteur d’une puissance maximale de 1.500 W, pour une vitesse limitée à 49 km/h. Elle utilise une batterie plomb-acide scellée, rechargeable entièrement en 10 heures. Une charge complète offre une autonomie de 82 km dans des conditions standard à une vitesse de 30 km/h.

Pour garantir confort et sécurité, VinFast a équipé la moto d’un système d’amortisseurs hydrauliques à l’avant, de doubles amortisseurs à l’arrière, ainsi que de freins à disque avant. Les phares à projecteur à LED assurent une visibilité optimale.

La Motio sera disponible dès janvier dans l’ensemble des concessionnaires VinFast à travers le pays. Le prix inclut une garantie de trois ans pour le véhicule et d’un an pour la batterie.

Un représentant de VinFast a déclaré : "Avec le lancement de Motio, nous souhaitons offrir à la génération Alpha (née entre 2010 et 2024) une option de moto électrique fiable, sûre et moderne, leur permettant d’exprimer leur personnalité à chaque trajet. De plus, grâce à sa polyvalence, la Motio s’adresse également aux consommateurs soucieux de modes de vie écologiques et de développement durable".

Texte et photos : Minh Thu/CVN