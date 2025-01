Les entreprises doivent s’adapter pour stimuler les exportations vers les États-Unis

La coopération commerciale entre le Vietnam et les États-Unis présente à la fois de vastes opportunités et des défis importants, alors que ces derniers entrent dans une nouvelle phase avec des ajustements majeurs de leurs politiques économique et étrangère, qui devraient avoir un impact considérable sur les activités commerciales et d’investissement mondiales.