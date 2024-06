Élargir les opportunités d’exportation vers les États-Unis

Début mai 2024, le Département américain du Commerce a mené une évaluation pour déterminer s'il fallait ou non octroyer au Vietnam le statut d'"économie de marché". Ce processus est actuellement en cours d'examen, pendant environ 240 jours, et devrait s'achever en juillet.

Les efforts du Vietnam pour répondre aux six critères permettant aux États-Unis de reconnaître le statut d'économie de marché sont mis en œuvre depuis longtemps et se sont concrétisés depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique intégral en septembre 2023.

Selon l'évaluation de nombreux analystes internationaux, le Vietnam a démontré que ses performances selon les critères américains sont bonnes voire même meilleures que celles d'autres pays ayant obtenu le statut d'économie de marché. Le Vietnam intervient moins dans les entreprises publiques que l’Inde et est plus ouvert aux investissements étrangers que l’Indonésie, le Canada et les Philippines.

Nguyên Thi Thu Trang, directrice du Centre pour l'OMC et l'intégration (Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam - VCCI), a analysé que la reconnaissance par les États-Unis comme économie de marché revêtait une grande importance pour les industries manufacturières et les exportations du Vietnam. De nombreux produits exportés vers ce marché bénéficieront de réductions fiscales, ce qui pourrait encourager les entreprises américaines à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

​Partenariat gagnant-gagnant

James Borton, chercheur principal à SAIS Foreign Policy Institute, a ajouté que le Vietnam pourrait bénéficier des intérêts de la reconnaissance par les États-Unis en tant qu'économie de marché. Plus précisément, cela contribuera à réduire les taxes antidumping sur les importations vietnamiennes. Si ces taxes étaient supprimées ou si celles sur les produits exportés étaient considérablement réduites, cela aiderait les produits vietnamiens à devenir plus compétitifs sur le marché américain.

Les consommateurs américains en bénéficieront également, car ils auraient accès à des produits vietnamiens de qualité à des prix très abordables. À partir de là, les exportations s’accéléreraient et la position du Vietnam augmenterait également en conséquence.

En 2022, plus de 110 milliards d'USD de biens, depuis l'électronique, les composants, les machines et équipements jusqu'aux meubles, textiles, produits agricoles et aquatiques ... ont été exportés vers les États-Unis. En 2023, affectées par le ralentissement économique mondial, les exportations vers les États-Unis ne se sont élever qu'à 97 milliards d'USD, mais ce marché reste le marché qui importe le plus de produits vietnamiens.

Mettre à jour la réglementation du marché américain

Ne pas être reconnu comme une économie de marché a pour conséquence que les exportations vietnamiennes souffrent de nombreux désavantages et se heurtent à davantage d'obstacles, notamment dans les affaires de défense commerciale et sont sensibles aux taxes antidumping.

Selon Nguyên Dinh Luong, ancien chef de la délégation vietnamienne de négociation de l'Accord commercial Vietnam - États-Unis (BTA), pour être véritablement reconnu par les États-Unis comme une économie de marché, le Vietnam doit avoir une feuille de route étape par étape pour intégrer et progresser dans ce terrain de jeu commun.

​Nguyên Thi Thu Trang a souligné que les entreprises devraient aussi mettre à jour régulièrement les réglementations du marché américain, en prêtant attention à celles liées aux recours commerciaux, aux normes techniques, à l'origine, aux normes du travail …

