Les ventes vietnamiennes aux États-Unis augmentent de 24% au deuxième trimestre

Nikkei Asia a compilé des données commerciales principalement basées sur les statistiques du Secrétariat de l’ASEAN et complétées par des chiffres provenant des agences statistiques nationales. Les rapports des médias locaux ont également été consultés pour vérifier les données et fournir un contexte supplémentaire.

Photo : VNA/CVN

Dans les secteurs des semi-conducteurs et des machines, sur la base des classifications de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), les expéditions du Vietnam vers les États-Unis au cours de la période ont bondi de 41% en glissement annuel. Le pays est suivi par les Philippines, la Thaïlande et la Malaisie avec des augmentations respectives de 36%, 16% et 9%.

Selon Nikkei Asia, de nombreux fabricants de semi-conducteurs et entreprises technologiques ont établi des usines dans les provinces du Nord du Vietnam, Samsung Electronics exploitant de grandes installations à Bac Ninh et Thai Nguyên.

Barry Weisblatt, responsable de la recherche chez VNDirect Securities, a noté que la croissance des exportations vietnamiennes vers les États-Unis ne peut pas être attribuée uniquement à la robustesse de l’économie de ces derniers.

La part du Vietnam dans les importations totales des États-Unis est en constante augmentation, stimulée par l’amélioration des relations diplomatiques entre les deux parties, par la main-d’œuvre bon marché mais qualifiée du Vietnam et par la compétitivité accrue de son secteur manufacturier. Ces tendances devraient perdurer, quel que soit le résultat de la prochaine élection présidentielle américaine, a-t-il indiqué.

VNA/CVN