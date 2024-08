Promotion des exportations vers les États-Unis

Les expéditions de marchandises vers les États-Unis, le plus grand marché d'exportation du Vietnam, ont connu une forte reprise au cours des derniers mois, leur valeur dépassant les 10 milliards d'USD en juin et juillet.

Alors que la valeur mensuelle des exportations au début de l'année variait entre 8,3 et 8,9 milliards de dollars, chutant même à environ 7 milliards d'USD, au cours des deux derniers mois consécutifs, elle a dépassé les 10 milliards.

Dans l'ensemble, le pays a exporté un total cumulé de 66,09 milliards d'USD de produits vers les États-Unis entre janvier et juillet, soit une hausse annuelle de 24,4% - la plus élevée parmi ses importateurs.

Au cours de la période de sept mois, les acheteurs américains ont dépensé en moyenne près de 9,5 milliards de dollars par mois pour acheter des marchandises auprès de fournisseurs vietnamiens. Au cours du premier semestre, ils ont investi 11,16 milliards de dollars dans les ordinateurs, les produits électroniques et les composants ; 9,19 milliards de dollars dans les machines, les équipements et les pièces détachées ; 7,21 milliards de dollars dans les vêtements et les textiles ; et 5,5 milliards de dollars dans les téléphones et les composants, soit des hausses respectives de 51,6%, 15,8%, 3,6% et 34,3% d'une année sur l'autre.

Les États-Unis ayant accéléré leurs achats de biens pour la période des fêtes de fin d'année et le volume de leurs stocks ayant chuté, le nombre de commandes des acheteurs américains devrait augmenter considérablement.

Vu Vinh Phu, un expert économique, a prédit que les exportations vietnamiennes vers le marché telles que l'électronique, le cuir et les chaussures, les vêtements, les textiles, les produits agricoles, les machines et les équipements continueront de se redresser dans les mois à venir.

Ces catégories de produits ont connu une amélioration de la qualité et des prix compétitifs grâce à des investissements directs étrangers substantiels dans les activités de production et d'exportation ainsi qu'à leur profonde intégration dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui les rend plus appréciées et plus fiables par les importateurs américains.

Si la dynamique de croissance actuelle se maintient, les échanges bilatéraux pourraient atteindre 135 milliards de dollars cette année.

Alors que les exportations vietnamiennes s'accélèrent, elles sont également confrontées à de nombreux cas de défense commerciale. En juin, elles ont fait l'objet de plus de 250 enquêtes de défense commerciale sur 24 marchés. Les États-Unis à eux seuls ont lancé 64 enquêtes, soit 25 % du total. En 2023, sur les 15 nouvelles affaires engagées par des pays étrangers contre des exportations vietnamiennes, les États-Unis en ont lancé le plus avec sept affaires.

Néanmoins, la défense commerciale est un aspect typique du commerce international. Chu Thang Trung, directeur général adjoint de l'Autorité des recours commerciaux du ministère de l'Industrie et du Commerce, a expliqué que les États-Unis ont des lois extrêmement strictes sur les enquêtes et l'application des mesures de défense. Ils enquêtent sur les marchandises de tous les pays, pas seulement du Vietnam. "Pour les pays exportant de gros volumes vers les États-Unis, la fréquence des affaires de défense commerciale sera plus élevée", a déclaré Chu Thang Trung.

"L’objectif est de surmonter ces obstacles pour maintenir nos marchés d’exportation et promouvoir un commerce bilatéral durable en se conformant aux réglementations américaines, en améliorant la compétitivité des produits grâce à la qualité, en augmentant la valeur ajoutée de nos produits et en évitant la concurrence basée sur les prix, réduisant ainsi le risque de devenir la cible d’enquêtes de défense commerciale".

La défense commerciale est une activité courante dans le commerce international, mais elle pose des difficultés aux entreprises vietnamiennes car les États-Unis ne reconnaissent pas le Vietnam comme une économie de marché. Cela signifie que les exportateurs vietnamiens sont confrontés à une discrimination dans les enquêtes antidumping et de subvention puisque leurs coûts de production réels ne sont pas utilisés pour calculer les marges de dumping. À la place, des "valeurs de substitution" d’un pays tiers sont utilisées.

Par conséquent, dans des cas spécifiques, les entreprises vietnamiennes doivent prouver aux autorités américaines que les accusations de dumping sont inexactes, en fournissant des informations et des données sur leurs activités de production et une concurrence loyale dans un environnement égalitaire, a recommandé un représentant de l’Autorité des recours commerciaux.

