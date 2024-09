Les enfants d'origine vietnamienne au Cambodge bénéficieront d'une aide à l'éducation

Une délégation du consulat général du Vietnam dans la province de Battambang et de l'Association d'affaires Vietnam - Cambodge (VCBA) a effectué une visite dans certaines salles de classe flottantes pour les élèves d'origine vietnamienne sur le lac Tonle Sap dans la province de Pursat.

Photo : VNA/CVN

La visite du 19 au 21 septembre, conduite par le consul général Nguyên Thanh Vân et le président de la VCBA Oknha Leng Rithy, visait à servir à l'élaboration d'un programme de soutien à la réparation et à la modernisation des salles de classe proposé par la branche de l'Association khmère-vietnamienne de Pursat.

Lors de sa visite dans les districts de Kandieng et Krakor de la province de Pursat, le consul général Nguyên Thanh Vân a déclaré que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens considéraient toujours les Vietnamiens d'outre-mer comme une partie inséparable de la nation et accordaient une attention constante à la communauté d'origine vietnamienne au Cambodge.

Il a demandé aux habitants d'origine vietnamienne du lac Tonlé Sap de se conformer à la loi locale et de ne pas enfreindre les règles, en particulier l'interdiction annuelle de la pêche illégale. Il les a également appelés à faire des efforts pour s'intégrer dans la société cambodgienne, améliorant ainsi leur qualité de vie et contribuant aux relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la réparation et la modernisation des salles de classe, le diplomate a souligné la priorité accordée à l'éducation afin que les enfants d'origine vietnamienne puissent avoir une vie meilleure dans le futur.

Il leur a notamment suggéré d'inscrire leurs enfants dans les écoles publiques du Cambodge pour qu'ils puissent suivre le programme d'enseignement général du pays hôte, obtenir des certificats et prendre des décisions concernant leur carrière.

La délégation envisagera d'aider à moderniser les salles de classe dans la mesure des capacités de la VCBA, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Au cours de leur voyage de travail, les représentants de la VCBA ont également travaillé avec le consulat général du Vietnam dans la province de Battambang, pour discuter des mesures visant à soutenir les résidents d'origine vietnamienne sur le lac Tonlé Sap.

Les personnes d'origine vietnamienne de la province de Pursat ont des conditions de vie difficiles. La majorité d'entre elles résident sur le lac Tonlé Sap et dépendent de la pêche pour leur subsistance, selon le consulat général du Vietnam dans la province de Battambang.

VNA/CVN