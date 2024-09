Le dirigeant Tô Lâm adresse une lettre au secteur de l'éducation

À l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a adressé le 5 septembre une lettre au personnel du secteur de l'éducation, aux élèves et aux parents d’élèves pour leur souhaiter plein succès.

Dans sa lettre, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que le Parti et l’État avaient toujours identifié l'éducation et la formation comme la politique nationale de premier rang et avaient mis en œuvre des politiques prioritaires pour le développement de l'éducation et de la formation.

Pendant l’année scolaire 2023-2024, après 10 ans de mise en œuvre de la Résolution 29 du 4 novembre 2013 du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) sur le renouvellement fondamental et global de l’éducation et de la formation, le système éducatif a connu des développements importants et obtenu de nombreuses réalisations impressionnantes, contribuant grandement à l'amélioration des connaissances des habitants, au développement des ressources humaines et à la promotion des talents ; au développement socio-économique du pays et au processus d’intégration internationale, a souligné le dirigeant.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a salué des efforts des enseignants, des étudiants et des élèves dans tout le pays ainsi que les résultats obtenus par l'ensemble du secteur de l'éducation et aussi le soutien des parents ces derniers temps.

Durant cette nouvelle année scolaire, il a souhaité que le secteur éducatif continue à viser le développement et le bonheur de l'homme, en maximisant le facteur humain, en prenant l'homme comme centre, sujet, ressource et objectif du développement, créant ainsi les bases pour réaliser l'objectif d'un peuple riche, d'un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Il a souhaité voir les étudiants et élèves redoubler d’efforts pour faire des études, absorber et maîtriser les connaissances, acquérir des compétences de base et créer de grandes aspirations pour construire le pays de plus en plus prospère et heureux.

Il a espéré que les enseignants, les administrateurs et les employés du secteur seraient toujours dévoués, surmonteraient toutes les difficultés et que les parents, pour l'avenir de leurs enfants, se coordonneraient bien avec l'école pour créer des liens étroits entre l'école - la famille - la société dans le travail éducatif.

Il a en outre demandé aux autorités de prêter plus d’attention au secteur de l’éducation, permettant ainsi aux enseignants et aux élèves d’enseigner et de faire des études dans un environnement sain, avec toutes les conditions nécessaires pour promouvoir la capacité créative et mener à bien le travail de réforme éducative du pays.

Enfin, Tô Lâm a formulé les meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé et de nouveaux résultats à tous les enseignants, élèves et cadres du secteur de l’éducation à cette occasion.

