Célébration de la Fête nationale vietnamienne au Cambodge et au Laos

Photo : VNA/CVN

L’événement a eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, du vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Sok Chenda Sophea.

Lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Nguyên Huy Tang s’est déclaré convaincu que les relations Vietnam - Cambodge, placée sous la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme", se développeraient de plus en plus fortement, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant activement à la Communauté de l’ASEAN, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde.

Le vice-Premier ministre cambodgien Sok Chenda Sophea a affirmé que son pays était reconnaissant envers le Vietnam pour son soutien inestimable dans le renversement du régime génocidaire de Pol Pot. Il a déclaré que le Cambodge continuait de chérir le partenariat construit par des générations de dirigeants des deux pays et de mettre en œuvre les priorités pour promouvoir des relations de "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme".

Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la Fête nationale vietnamienne, le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, et le Premier ministre cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, ont adressé leurs félicitations à leurs homologues vietnamiens, Trân Thanh Mân et Pham Minh Chinh.

Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne s'est engagé à maintenir l’amitié de longue date, le bon voisinage et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le Premier ministre cambodgien a réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour renforcer les relations fraternelles pour le bénéfice commun, promouvoir une vision commune d'une Communauté de l'ASEAN pacifique, stable, harmonieuse et prospère.

Au Laos, dans la soirée du 30 août, à Vientiane, l'ambassade du Vietnam a organisé une réception pour célébrer le 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Le même jour, le Consulat général du Vietnam à Paksé, province de Champassak (Sud du Laos), a célébré solennellement la Fête nationale du Vietnam.

En Russie, toujours le 30 août, l'ambassadeur du Laos en Russie, Shiphandone Oybuabuddy, s'est rendu au siège de l'ambassade du Vietnam à Moscou pour présenter ses félicitations à l’occasion de la Fête nationale vietnamienne.

VNA/CVN