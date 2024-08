Vietnam - Cambodge : pour édifier une frontière commune pacifique

De jeunes garde-frontières du Vietnam et jeunes officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie de l'Armée royale du Cambodge ont organisé mardi 27 août, dans la province vietnamienne de Tây Ninh, un colloque pour discuter du travail conjoint dans la sauvegarde de la souveraineté territoriale et de la sécurité frontalière.

Le Vietnam et le Cambodge partagent une frontière terrestre de 1.258 km qui traverse 10 provinces vietnamiennes et 9 cambodgiennes. Depuis des ans, les gouvernements, les forces armées et les citoyens des deux pays appliquent bien les accords bilatéraux, garantissant la souveraineté territoriale et la sécurité le long de la frontière commune. En outre, la coopération entre jeunes officiers des forces de défense frontalière s'approfondit de plus en plus.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à l’évènement, le colonel Nguyên Thanh Hai, commissaire politique adjoint des Garde-frontières du Vietnam, a estimé que la coopération entre jeunes garde-frontières vietnamiens et ceux de l'armée de terre et de la gendarmerie de l'Armée royale du Cambodge avait donné des résultats encourageants.

Ils ont promu leur rôle de pionnier et leur enthousiasme et ont apporté des contributions importantes à l’édification d'une frontière Vietnam - Cambodge de paix, d’amitié, de coopération et de développement, a-t-il ajouté.

De son côté, le général de division Tien Sophonrnvong, chef d'État-major adjoint et directeur du Département des garde-frontières du Cambodge, a déclaré que la coordination entre les jeunes garde-frontières vietnamiens et les jeunes officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie de l'Armée royale du Cambodge avait contribué au renforcement de la solidarité entre les armées des deux pays et à la promotion des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale, stable et à long terme des deux pays.

VNA/CVN