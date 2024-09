Hô Chi Minh-Ville apporte son soutien aux nouveaux étudiants 2024-2025

Les universités de Hô Chi Minh-Ville ont achevé leurs préparatifs pour accueillir les nouveaux étudiants pour l'année scolaire 2024-2025. La priorité est donnée à l'accueil et la réponse aux besoins en logement des nouveaux arrivants. Les dortoirs ont été réparés et modernisés, offrant ainsi un grand nombre de chambres standard pour eux.

Au pensionnat de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, des milliers de nouveaux étudiants ont finalisé les démarches pour obtenir un logement. Cette année scolaire, environ 360.000 étudiants vivront en internat, dont près de 13.000 places sont réservées aux nouveaux arrivants venant de toutes les villes et provinces du pays.

Lê Truong Vu, nouvel étudiant à l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Le dortoir est proche de mon lieu d'étude. Il est sûr, propre et a été recommandé par d'anciens étudiants. Je l’ai donc choisi. Il propose aussi de nombreux services adaptés à mon budget".

Bùi Hoàng Gia Bao, nouvel étudiant à l'Université d'économie et de droit de Hô Chi Minh-Ville, a expliqué : "Je viens de la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre). Au début, j'avais prévu de louer une chambre à l'extérieur, mais après les recommandations d'anciens étudiants, j’ai opté pour le dortoir pour ma première année. Il y a un dépanneur et un atelier de réparation de moyens de transport, ce qui est très pratique pour les nouveaux étudiants comme nous".

Pour accueillir les étudiants de toutes les provinces, les gestionnaires de dortoirs fournissent des conseils pratiques. De plus, de nombreux établissements mettent en œuvre des politiques d'exemption ou de réduction des frais d'internat pour les étudiants handicapés, les orphelins et ceux issus de familles défavorisées.

Bùi Trân Linh Tâm, nouvel étudiant à l'Université d'économie et de droit de Hô Chi Minh-Ville, a commenté : "Pour nous, étudiants, le soutien de 50% est très significatif. Il nous aide à réduire les coûts de la vie en ville et nous motive à continuer nos études à Hô Chi Minh-Ville".

Hô Anh Kiêt, directeur adjoint de l'Internat de l’Université d'enseignement technique de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Nous créons des conditions plus favorables aux nouveaux étudiants dans nos dortoirs".

Un logement adéquat permettra aux nouveaux étudiants de stabiliser leur vie, de se sentir en sécurité dans leurs études et de réduire la confusion liée à l'entrée dans un nouvel environnement.

Aide pour les frais de scolarité

Pour l'année scolaire 2024-2025, les universités de Hô Chi Minh-Ville ont mis en place des mesures de soutien aux étudiants en difficulté.

Les frais de scolarité ont augmenté cette année de 8 à 15%, selon les établissements.

Dans les universités publiques financièrement autonomes à Hô Chi Minh-Ville, les frais de scolarité moyens varient entre 30 et 40 millions de dôngs par an pour les programmes de base. Pour ceux de haute qualité, enseignés en anglais ou les doubles diplômes (vietnamien-international), les frais peuvent s'élever à plusieurs centaines de millions de dôngs par an.

Ces coûts représentent une pression importante sur de nombreux parents et étudiants. Pour alléger cette charge, de nombreuses universités offrent des programmes de soutien financier, des bourses et des politiques spécifiques pour aider les étudiants, en particulier ceux dans des situations difficiles, à poursuivre leurs études.

Bourses et prêts à 0% d’intérêt

Pour l’année scolaire 2024-2025, le Centre d'assistance aux étudiants de Hô Chi Minh-Ville a lancé plusieurs initiatives visant à soutenir et accompagner les étudiants.

En particulier, environ 6,8 milliards de dôngs seront attribués sous forme de bourses aux étudiants défavorisés.



Cette année, le Fonds de développement de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville continuera de proposer des prêts étudiants non garantis à 0% d'intérêt pour aider les jeunes en difficulté financière. De plus, l'Université polytechnique (relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) bénéficiera d'une vingtaine de programmes de parrainage pour les bourses d’études, grâce aux dons d’anciens élèves, d’entreprises, et de fonds de bourses, totalisant environ 7 milliards de dôngs.

Pour soutenir les étudiants et les aider à surmonter les obstacles financiers, l’Université polytechnique mettra en place un programme de garantie de prêts et d’aide aux taux d’intérêt. En outre, elle prendra en charge les frais d'examen de santé pour tous les étudiants (50.000 dôngs chacun) et souscrira une assurance accident de 12 mois pour les nouveaux étudiants de la promotion K2024, avec un coût total d'environ un milliard de dôngs.

Cette année scolaire, l'Université d'enseignement technique de Hô Chi Minh-Ville offrira également des bourses jusqu’à 50 milliards de dôngs. Les nouveaux étudiants ayant obtenu 26 points ou plus au concours de fin d’études secondaires 2024 en bénéficieront particulièrement.

Texte et photos : Quang Châu/CVN