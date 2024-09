Fête de la mi-automne pour les enfants d’origine vietnamienne au Cambodge et en Allemagne

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution lors de l’événement, le président de la KVA, Sim Chy, a remercié les sponsors pour leur engagement et leur appui dans l'organisation de ce programme significatif, offrant ainsi aux enfants l'opportunité de célébrer la Fête de la mi-automne. Il a également saisi cette occasion pour encourager les élèves à poursuivre leurs efforts dans les études.

Dans le cadre de cet événement, les enfants ont eu l'occasion de participer à diverses activités et d'approfondir leur compréhension des significations de la Fête de la mi-automne. Cette célébration leur a permis de mieux comprendre les traditions culturelles et d'honorer les valeurs familiales et communautaires.

Thach Thi Lan, directrice de l'école primaire d'amitié Khmer - Vietnam Tân Tiên, a souligné que cette année, un espace était dédié à l’organisation de cet événement.

Bien que modeste en taille, cet espace représente une source de fierté et contribue à l'atmosphère festive partagée par les élèves à l'occasion de la Fête de la mi-automne, s’est-elle réjouie.

Le comité d'organisation a remis des cadeaux aux enfants, dont des lanternes et des gâteaux de lune, dans le but de leur offrir une expérience de la Fête conviviale et joyeuse, tout en encourageant leur motivation pour l'apprentissage.

En Allemagne, le 15 septembre, plusieurs associations vietnamiennes ont organisé la Fête de la mi-automne 2024 pour les enfants d’origine vietnamienne à Berlin et d’autres localités allemandes. L’objectif était de préserver et promouvoir la culture vietnamienne, tout en offrant un espace ludique et convivial pour les enfants et leurs familles.

VNA/CVN