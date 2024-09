L’espace Hô Chi Minh dans les écoles de Binh Duong

Dans l'espace culturel Hô Chi Minh aménagé dans des écoles de la province de Binh Duong (Sud), les élèves peuvent regarder des documentaires sur la vie et la carrière du leader éminent, lire des histoires à son sujet et participer à des jeux éducatifs.

Photo : Thiên Ly/CVN

Cette initiative éveille en eux un sentiment de patriotisme et les encourage à étudier dur et à devenir des enfants sages.

Dans le hall principal de l’École primaire de Phu Hoà 3, dans la ville de Thu Dâu Môt, un petit coin décoré de bambou et de bois rustique attire tous les regards. Il s’agit de l’espace culturel Hô Chi Minh, où les élèves découvrent le grand leader de la nation. Avec des répliques des célèbres sandales en caoutchouc et du fameux casque qu’on voit souvent sur ses photos, sont également présentés des images et des documents vivants sur la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh.

Une voix off chaleureuse complète le tout avec des anecdotes sur le Président et les enfants. Lê Thi Kim Thuy, directrice de l’école, nous explique la genèse du projet.

''Le Président Hô Chi Minh est un très grand personnage qu’on ne peut pas aborder de manière exhaustive. En ce qui nous concerne, nous avons décidé de montrer les aspects les plus accessibles aux enfants, pour les aider à tirer des leçons à appliquer dans leur quotidien'', indique-t-elle.

À l’École primaire de Ly Thuong Kiêt, dans la ville de Di An, l’espace culturel Hô Chi Minh est comme une terre sacrée, attirant chaque jour les élèves, les enseignants et les parents. On y trouve notamment une réplique de la place Ba Dinh qui est installée au-dessus d’une bibliothèque conçue en forme de fleur à cinq pétales. À cela s’ajoutent des maquettes du port de Nhà Rông, de la maison sur pilotis du Président Hô Chi Minh ou de la grotte de Pac Po, ramenant les enfants aux années héroïques de l’Histoire nationale.

Triêu Quôc Thanh, le directeur de l’école, en est très fier : "C’est dans le cadre du mouvement +Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh+ que nous avons créé cet espace. Nous y exposons des maquettes, des images, des documentaires, des livres et des journaux, qui inspirent chaque jour les enseignants, le personnel de l’école, ainsi que les élèves", nous dit-il.

Grâce à ces espaces culturels Hô Chi Minh, des leçons d’Histoire de prime abord arides deviennent vivantes et faciles à comprendre. Les élèves apprennent non seulement ce qu’ont été la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh, mais ils peuvent également découvrir son humilité et sa simplicité.

Témoins Nguyên Thao Nguyên, élève de l’école primaire Phu Hoa 3 et Vu Bao Ngoc, élève de l’École primaire de Ly Thuong Kiêt : "J’ai beaucoup lu sur la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh. J’aime la façon dont il a parcouru le monde pour trouver un moyen de sauver le pays", partage la première.

''Le Président Hô Chi Minh a vécu une vie heureuse. Il aimait ses compatriotes et les enfants... Il était un grand leader de la nation. Nous essaierons d’étudier dur pour ne pas décevoir le Président Hô Chi Minh qui est parti pour trouver une voie pour le salut national. C’est à lui que nous devons la vie que nous avons aujourd’hui'', ajoute la seconde.

Le service de l'Éducation et de la Formation de la province de Binh Duong a encouragé les écoles à construire des espaces culturels Hô Chi Minh en fonction de leurs conditions et caractéristiques spécifiques. Il est prévu que d’ici la fin de l’année scolaire 2024-2025, toutes les écoles disposent d’un "Coin du Président de Hô Chi Minh" ou d’un "Espace culturel Hô Chi Minh", comme nous l’indique Nguyên Thi Kim Tuyêt, cheffe du bureau de l’éducation de la petite enfance et de l’enseignement primaire de la province.

"Nous avons demandé aux écoles de faire de l’espace culturel Hô Chi Minh un coin de lecture, où les enfants peuvent lire et écouter des anecdotes sur le Président Hô Chi Minh adaptées à leur âge. Cela suscitera en eux l’envie d’en savoir plus sur le grand leader et de s’inspirer de son exemple", déclare-t-elle.

Ainsi, l’espace culturel Hô Chi Minh dans les écoles primaires de Binh Duong sème dans l’âme de chaque élève la gratitude envers le leader bien-aimé de la nation, la fierté nationale et la volonté d’apprendre. Ces graines pousseront pour contribuer à la construction d’un pays riche et fort, au coude à coude avec les grandes puissances, comme l’a toujours voulu le Président Hô Chi Minh.

VOV/VNA/CVN