Le Premier ministre assiste à la rentrée scolaire de l’école Nguyên Dinh Chiêu

Assistant à la rentrée scolaire 2024-2025 de l’école Nguyên Dinh Chiêu, le 5 septembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé aux enseignants et élèves les vœux du succès et de la joie. Il a exhorté de créer un environnement éducatif sain et des conditions favorables aux élèves, notamment des handicapés.

Le chef du gouvernement les a appelés à faire des efforts pour accomplir les tâches de la nouvelle année scolaire selon le principe "les apprenants sont le sujet, les enseignants sont la force motrice, l’école est le piédestal, la famille est le point d'appui, la société est le fondement".

Il a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation, à d’autres ministères, secteurs concernés et aux localités de continuer la mise en œuvre de la Conclusion 91-KL/TW du Bureau politique sur la poursuite du renouvellement de l’éducation et de la formation, de se concentrer sur la mise en œuvre du Programme de formation générale associé au renouvellement des méthodes d'enseignement et d'évaluation.

Le dirigeant a également demandé d’améliorer le système éducatif national dans le sens plus ouverte, équitable, égal ainsi que d’achever bientôt la Planification d'un système d'établissements éducatifs spécialisés pour les personnes handicapées et d'un système de centres d'appui au développement de l'éducation inclusive.

Il est nécessaire de développer une contingent d’enseignants fort pour répondre aux exigences du renouvellement de l’éducation et de la formation pédagogiques, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a appelé les enseignants à être toujours profondément conscients de leurs missions et leurs responsabilités et à s'efforcer constamment d'accomplir la tâche d'éducation des générations futures du pays.

À cette occasion, le Premier ministre a offert un lab informatique à l’école de Nguyên Dinh Chiêu.

