Le Vietnam étend sa coopération internationale pour relever de nouveaux défis de l'éducation

Bùi Thanh Nam, vice-président du Conseil de l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale du Vietnam (UNV) de Hanoï, a assisté et prononcé mercredi 4 septembre un discours lors d'une session sur l'éducation traditionnelle dans les économies de l'APEC, organisée dans le cadre du 9 e Forum économique oriental en cours à Vladivostok, en Russie.

Photo : VNA/CVN

Discutant des défis du XXIe siècle auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs traditionnels dans les économies de l'APEC, la session a attiré la participation de représentants d'universités de premier plan en Russie, en Chine, au Japon et au Vietnam.

Dans son discours, Bùi Thanh Nam a partagé ses expériences en matière de réforme des méthodes éducatives à l'Université des sciences sociales et humaines. Selon lui, dans le cadre de la mise en œuvre d'une stratégie ouverte dans l'éducation, le Vietnam étend sa coopération internationale au-delà de l'échange d'enseignants et d'étudiants.

L'université cherche également de nouvelles orientations de coopération, notamment la reconnaissance mutuelle des certificats, aidant les étudiants à participer à des formations avancées à l'étranger tout en s'assurant qu'ils terminent leurs programmes dans le pays, avec des charges financières gérables.

Les délégués ont également souligné la nécessité de renforcer rapidement et de manière flexible la coopération internationale dans le domaine de l'éducation pour relever les défis actuels.

Le 9e Forum économique oriental se tient du 3 au 6 septembre à Vladivostok et attire la participation de plus de 6.000 délégués de 76 pays et territoires.

VNA/CVN