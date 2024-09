Olympiades internationales d'informatique 2024 : les quatre Vietnamiens en lice primés

Les quatre lycéens vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'informatique 2024 ont été médaillés. Ils ont décroché deux médailles d'or, une d'argent et une de bronze, a informé le 6 septembre le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Photo : VNA/CVN

Les lycéens primés viennent du Lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université des sciences, relevant de l'Université nationale de Hanoï.

Plus précisément, les médailles d'or sont revenues à Pham Công Minh et Hoàng Xuân Bach. Nguyên Huu Tuân et Pham Ngoc Trung ont respectivement décroché l'argent et le bronze.

Avec cet exploit, le Vietnam s'est classé 4e, derrière les États-Unis, le Japon, la Pologne.

Les 36es Olympiades internationales d'informatique se sont déroulées du 1er au 6 septembre dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Le concours a vu la participation directe de 353 candidats de 91 pays et territoires (la Russie, la Biélorussie et l'Australie ont concouru sous le drapeau olympique), ainsi que de neuf candidats en ligne appartenant aux délégations d'Israël, d'Iran et d'Allemagne.

VNA/CVN