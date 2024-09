Fondation Vallet : un quart de siècle pour semer l’excellence

En un quart de siècle (1999-2024), la Fondation Vallet a financé à hauteur de 137 millions d’USD les programmes de bourses permettant de promouvoir l'apprentissage, de construire des bibliothèques et d'aider les villages d'enfants SOS dans trois pays : la France, le Vietnam et le Bénin.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Parmi eux, 80.000 bourses ont été attribuées à des étudiants exceptionnels dans trois pays, dont 50.000 étudiants au Vietnam qui ont reçu des bourses d'une valeur totale de plus de 500 milliards de dôngs (environ 20 millions d’USD).

Parmi les Vietnamiens exceptionnels, 400 ont remporté des médailles dans de compétitions olympiques internationales en mathématiques, physique, chimie, biologie, informatique et astrophysique.

Après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires, plus de 300 ont été acceptés à l'École Polytechnique de Paris (première école d'ingénieurs en France).

Ces bourses ne constituent pas seulement un soutien matériel, mais aussi une grande source d’encouragement spirituel, aidant les jeunes talentueux à poursuivre leurs rêves et leurs aspirations en toute confiance.

Ces informations ont été annoncées lors de la cérémonie de célébration du 25e anniversaire des bourses Fondation Vallet - Semeur de l’excellence, tenue le 21 septembre dans une ambiance chaleureuse et solennelle à Hanoï. Une étape importante dans le parcours de formation des talents, contribuant au développement de l'éducation et des sciences au Vietnam.

La Fondation Vallet est un fonds de bourses d'études privé créé à partir d'une partie de l'héritage de la famille Vallet. Elle est sous la direction de la Fondation de France.

Photo : Thanh Tuê/CVN

Le Professeur Odon Vallet, avec son amour pour les enfants et son désir de contribuer au développement de l'éducation, a décidé de créer ce fonds en 1999 dans le but de fournir un soutien financier à des jeunes en situation difficile mais ayant d'excellents résultats scolaires, en les aidant à avoir accès à une éducation de qualité.

Docteur en droit, historien des religions et des civilisations, Odon Vallet, est le fils d’un grand directeur d’une compagnie d’assurance française. À la mort de ce dernier, il a hérité d’une fortune. Odon Vallet a décidé de placer ses deniers à la banque. Les intérêts annuels servent à encourager de jeunes talents français et vietnamiens dans leurs études.

"Je transforme les intérêts en bourses pour que les jeunes puissent suivre son exemple", dit le Professeur de la Sorbonne avant de raconter l’histoire de son père : "Mon père était fils d’ouvrier pauvre. Il a dû travailler dur pour payer ses études. C’est grâce à elles qu’il a pu devenir directeur d’une compagnie d’assurance renommée et me léguer ainsi sa fortune. J’ai pris cette décision parce que je suis enseignant".

Photo : Thanh Tuê/CVN

Une confidence du fond du cœur du Professeur Odon Vallet, une explication simple mais profonde d'une décision dont les résultats ont peut-être largement dépassé ses espérances initiales.

Les cœurs d’or se rencontrent

La coopération entre Odon Vallet et le couple Kim-Jean Trân Thanh Vân ne date pas d’hier. Déjà en 1989, le riche héritier a aidé le couple de chercheurs vietnamiens résidant en France à financer la réhabilitation du village SOS de Dà Lat à Lâm Dông.

Dix ans plus tard, Odon Vallet s’est engagé à fond et de tout cœur, aux côtés de Jean Trân Thanh Vân, dans les conférences scientifiques internationales baptisées "Rencontres du Vietnam".

Après avoir créé la Fondation Vallet en 1999, le Professeur Odon Vallet a décidé, à partir de 2000, de parrainer le programme de bourses de l'Association Rencontres du Vietnam. Son objectif : "Remonter le niveau scientifique du pays et faire germer de +jeunes pousses+, afin qu’elles s’épanouissent et embellissent cette terre dévastée par les guerres".

"Je sais qu’il y a de gros besoins financiers au Vietnam. Les étudiants vietnamiens réussissent souvent très bien dans leurs études, surtout dans les sciences exactes telles que mathématiques et physiques, a-t-il expliqué. C’est pourquoi, j’ai décidé de leur décerner des bourses comme j’en accorde aux jeunes français".

Maintenir les bourses pendant au moins 100 ans

Les bourses Vallet sont remises depuis l’année scolaire 2001-2002, avec un nombre croissant d’année en année : de 800 la première année, 900 en 2002-2003, 1.300 en 2003-2004, 1.600 en 2004-2005, 1.860 en 2005-2006, 2.000 en 2006-2007 et 2.100 en 2007-2008 et en 2008-2009, 2.500 en 2009-2010, etc.

Photo : ICISE/CVN

Cette année, 2.100 bourses ont été remises, dont 15 millions de dôngs chacune aux élèves brillants, 29 millions à chaque étudiant talentueux et 45 millions aux étudiants réalisant des études scientifiques.

S'exprimant en ligne lors de la cérémonie, le Professeur Odon Vallet a exprimé son amour pour le Vietnam et apprécié hautement les bénéficiaires de la Fondation Vallet.

Photo : ICISE/CVN

Pour sa part, le Professeur Trân Thanh Vân, président de l’Association Rencontres du Vietnam a exprimé : "La Fondation Vallet est une démonstration éclatante de l'intérêt de la communauté internationale pour l’œuvre éducative du Vietnam, en particulier pour l'amitié franco-vietnamienne. Nous sommes très fiers des réalisations accomplies par la Fondation et pensons qu’à l’avenir, elle continuera à contribuer activement au développement du pays".

Dans l'atmosphère solennelle de la cérémonie, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thành Dat, a souligné : "Mon ministère sera toujours aux côtés de la Fondation pour assurer sa croissance durable, tout en diffusant des valeurs positives aux sein des jeunes générations du pays".

Photo : ICISE/CVN

Prenant sa parole à la cérémonie de remise de bourses Vallet aux élèves et lycéens brillants venus de 55 écoles dans les provinces du Nord, tenue le même jour, la vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, Lê Thi Thu Hang, a souligné : "Le ministère des Affaires étrangères et le Comité d'État pour les Vietnamiens à l’étranger sont fiers d’avoir collaboré étroitement avec le ministère des Sciences et des Technologies, ainsi qu’avec d’autres ministères, secteurs et autorités, pour accompagner et faciliter les actions de la Fondation Vallet ainsi que celles de l’Association Rencontres du Vietnam au fil des ans".

Photo : ICISE/CVN

"Nous espérons que la Fondation Vallet et nos chers élèves continueront à se tenir aux côtés du peuple vietnamien et de la communauté vietnamienne à l’étranger. Le fait de venir en aide à ses compatriotes ou de s’efforcer à réussir dans ses études pour devenir une personne utile à la société sont des actions concrètes et précieuses", a -t-elle ajouté.

Succès remarquables

Parlant de l’avenir, le Docteur Espéran Padonou, président de la Fondation Vallet, a informé : "Le Professeur en théologie et en civilisations de l'Université de la Sorbonne (Paris) a déclaré qu'il maintiendrait cette bourse pendant au moins 100 ans et qu'il continuerait à attribuer des bourses aux étudiants vietnamiens".

En ce qui concerne la valeur des bourses Vallet, Mme Sophie Maysonnave, conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, a partagé : "Les résultats sont à la hauteur de cet engagement considérable, puisque les lycéens qui en bénéficient par exemple ont des succès remarquables aux examens nationaux et internationaux, nombre d'entre eux poursuivant des études supérieures en France, où ils obtiennent des succès tout aussi remarquables".

Photo : ICISE/CVN

"Grâce à la bourse, on a de bonnes conditions pour mieux réussir dans les études, et en conséquence, pour trouver un bon travail. En langage d’investissement, j’appelle cette réussite un effet de levier, mais effectivement il s’agit d’un effet de rayonnement avec un facteur multiplicatif important. Tout ça, c’est grâce à votre travail très relâche, pour sa sélection très exigeante des boursiers. Nous espérons former une grande famille dont les membres sont les 80.000 boursiers et nous souhaitons poursuivre pour toujours avec le même esprit mené par vous". Les confidences d'un grand nombre d'anciens boursiers Vallet, qui obtiennent des succès remarquables dans leur vie.

Photo : ICISE/CVN

Afin de reconnaître les contributions remarquables de la Fondation Vallet, le ministre des Sciences et des Technologies, Hùynh Thành Dat, a décerné l'insigne "Pour l’œuvre des sciences et des technologies" au Docteur Espéran Padonou.

Câm Sa/CVN