La rentrée scolaire à l'école bilingue Laos - Vietnam

>> Le Vietnam aide l'Université nationale du Laos à promouvoir la recherche scientifique

>> Inauguration de l'école Thông Nhât, cadeau du Vietnam offert au Laos

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des représentants du ministère lao de l'Éducation et des Sports, de l'ambassade du Vietnam au Laos, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne à Vientiane, des élèves, de leurs parents et du corps enseignant.

Sivanheuang Phengkhammay, directrice de l'école, a souligné l'engagement de l'école en faveur d'une éducation de qualité, soulignant que le corps enseignant et le personnel s'efforcent d'être des modèles à suivre pour les élèves et de contribuer davantage au développement de l'école et à sa mission éducative.

Nguyên Thi Thuân, conseillère et permanente du comité des affaires communautaires de l'ambassade du Vietnam au Laos, a mis en avant la riche histoire de l'école, et a déclaré qu'elle constituait un exemple typique d'enseignement de la langue vietnamienne pour la communauté vietnamienne au Laos. Elle a également souligné le rôle de l'école dans la formation d'élèves talentueux qui ont contribué au développement socio-économique du Laos.

L'établissement Nguyên Du s'est forgé une réputation d'excellence éducative à Vientiane, jouant un rôle essentiel dans la préservation de la langue et de la culture vietnamiennes au sein de la communauté expatriée. Au cours des années, il a formé de nombreux talents qui servent aujourd'hui du Laos et du Vietnam.

Lors de la cérémonie, des bourses et des récompenses ont été remises aux étudiants méritants ainsi qu'à ceux faisant face à des défis, afin de les encourager à poursuivre l'excellence dans leurs études. Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté de renforcer les liens d'amitié durables entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN