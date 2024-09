Le Premier ministre demande d’assurer les conditions de la nouvelle année scolaire

Photo : VNA/CVN

Cette année scolaire commence jeudi 5 septembre sur le thème "Innovation, amélioration de la qualité, unité et discipline", sous la devise "L’élève est le centre, l’enseignant est le moteur, l’école est le socle, la famille est l’appui, la société est le fondement".

Afin de mener à bien les tâches, le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Education et de la Formation de compléter et de parachever le cadre juridique permettant d’améliorer davantage la qualité de l’éducation et de la formation, notamment celle du personnel enseignant, dans tous les établissements scolaires.

Il a mis l’accent sur l’aménagement du réseau des établissements d’enseignement préscolaire, d’enseignement général, de formation continue et d’éducation aux personnes handicapées ; le renforcement de la responsabilité de la gestion de l’État dans la sélection, la fourniture et l’utilisation des manuels scolaires et du matériel pédagogique.

Le Premier ministre a ainsi exigé la mise en place des plans d’aide en matière de manuels scolaires pour les élèves issus de familles pauvres et quasi pauvres, de minorités ethniques, de zones montagneuses, frontalières et insulaires côtières, économiquement défavorisées.

Il a également demandé de renforcer les investissements dans les infrastructures et les équipements pour mettre en œuvre la transformation numérique dans l’éducation et de préparer les conditions d’organisation du concours de fin d’études secondaires selon le programme d’enseignement général de 2018.

Photo : VNA/CVN

En même temps, le ministère de l’Éducation et de la Formation est invité à aménager le réseau d’établissements d’enseignement supérieur et de collèges de l’éducation, en association avec l’amélioration de la qualité et la promotion de l’autonomie, notamment financière, des universités ; à promouvoir la formation à but non lucratif au niveau universitaire ; à renforcer les activités scientifiques, technologiques et innovantes ; et à déployer efficacement des projets pour développer des ressources humaines de haute qualité, en particulier celles pour les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et du cloud computing.

Le dirigeant a demandé au ministère de l’Intérieur d’assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec le ministère de l’Éducation et de la Formation dans le suivi du recrutement du personnel enseignant en fonction des quotas alloués, et au ministère des Finances d’équilibrer le financement par le budget central pour l’œuvre de l’éducation et de la formation.

VNA/CVN