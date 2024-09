Le président de l'AN inaugure l'année scolaire 2024-2025 à Vinh Long

S’exprimant lors de la cérémonie, le président de l’AN a souligné que le Parti et l'État considéraient toujours l'éducation comme une politique nationale de premier plan et que l'investissement dans l'éducation était celui pour le développement, garantissant que tous les enfants en âge scolaire puissent fréquenter l'école et faire leurs études dans les meilleures conditions.

Photo : VNA/CVN

Une attention particulière a été accordée à la formation des ressources humaines, en particulier de haute qualité, qui est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent la qualité de vie du peuple et le développement rapide et durable du pays, a-t-il précisé tout en affirmant la capacité compétitive et la position du pays dans la région et dans le monde.

Le dirigeant a fait l'éloge du lycée Pham Hùng et l'a félicité pour les résultats obtenus au fil des ans, exprimant son espoir que les enseignants continueront à s'accrocher à leur passion et à leur dévouement pour leur profession, tandis que les élèves favoriseront la solidarité et se doteront de connaissances et de compétences pour leur future carrière.

Il a demandé aux autorités provinciales d'assurer les infrastructures et les ressources financières pour l'éducation, de renouveler les méthodologies d'enseignement et d'apprentissage, d'améliorer la qualité de l'éducation intégrale et de renforcer la coordination entre les écoles et les familles.

Le lycée Pham Hùng a été créée en 1977 et porte le nom du président du Conseil des ministres Pham Hùng, un excellent citoyen du district de Long Hô. Il compte 40 salles de classe avec 1.571 élèves et 101 enseignants et membres du personnel.

VNA/CVN