Les élèves vietnamiens seront initiés à l’IA dès le primaire

Les élèves bénéficieront de 12 séances d’enseignement sur l’intelligence artificielle (IA) chaque année scolaire, conformément à un cadre récemment publié par le ministère de l’Éducation et de la Formation.

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Photo : VNA/CVN

Ce cadre vise à développer les compétences des élèves en matière d’IA et à préparer progressivement des ressources humaines capables de s’adapter aux progrès rapides de la science, de la technologie et de la transformation numérique.

Le contenu de l'enseignement de l'IA s'articule autour de quatre axes correspondant aux compétences clés dans ce domaine : la pensée centrée sur l'humain, l'éthique de l'IA, les techniques et applications de l'IA, ainsi que la conception de systèmes d'IA. La pensée centrée sur l'humain et l'éthique de l'IA servent de principes directeurs pour garantir une utilisation de l'IA sûre, responsable et conforme aux exigences éthiques et juridiques.

Le cadre couvre deux étapes de l’enseignement : l’enseignement de base, qui inclut le primaire et le premier cycle du secondaire, et l’enseignement orienté vers la carrière, au second cycle du secondaire.

Au niveau primaire, les élèves découvriront des applications simples de l’IA et acquerront une première compréhension du rôle de l’IA dans la vie quotidienne, tout en s’initiant à la protection des données personnelles et au respect du droit d’auteur.

Au premier cycle du secondaire, les élèves apprendront à utiliser des outils d’IA pour créer des produits numériques et résoudre des problèmes liés à leur apprentissage. Ils étudieront également les principes fondamentaux de l’IA ainsi que les responsabilités des citoyens dans une société numérique.

Au second cycle du secondaire, les élèves seront encouragés à explorer, concevoir et améliorer des outils d'IA simples par le biais de projets, développant ainsi leurs capacités de résolution de problèmes et leur créativité, tout en découvrant des perspectives de carrière potentielles.

Ce cadre vise à bâtir des compétences en IA en s'appuyant sur les compétences et connaissances informatiques du programme actuel d'informatique. Il contribuera également au développement des qualités et des compétences générales définies dans le Programme d'éducation générale de 2018, aidant les élèves à devenir des citoyens numériques actifs, capables d'utiliser et de contribuer à des produits et solutions basés sur l'IA de manière efficace, créative et responsable.

Photo : VNA/CVN

Le programme d'enseignement de l'IA comprend un contenu de base et un contenu approfondi. Le contenu de base, conçu pour garantir l'acquisition de connaissances essentielles par tous les élèves, sera dispensé sous forme de thèmes liés à l'IA, avec 12 séances allouées par classe chaque année scolaire.

Ces thèmes seront intégrés aux plans éducatifs des établissements et aux emplois du temps, notamment dans le cadre de l’organisation des enseignements sur deux séances quotidiennes, de manière adaptée aux caractéristiques des élèves et aux conditions propres à chaque école, sans engendrer de pression ni de charge de travail excessive. Des contenus relatifs à l’IA pourront également être intégrés à d’autres matières et activités éducatives afin de consolider et de mettre en pratique les connaissances et compétences des élèves, sans modifier ni accroître les objectifs d’apprentissage requis pour ces matières.

Des contenus approfondis pourront être proposés au-delà du programme de base de 12 séances, en fonction des besoins et des capacités des élèves ainsi que des conditions propres aux établissements scolaires. Ils pourront notamment prendre la forme de clubs, de projets, d’activités expérientielles, de programmes extrascolaires et de travaux de recherche.

L’enseignement de l’IA privilégiera l’expérience, la pratique, la résolution de problèmes et l’apprentissage par projet, adaptés à l’âge des élèves. Les questions éthiques, les risques potentiels et les responsabilités liées à l’utilisation de l’IA pourront être abordés à travers des discussions, des débats, des jeux de rôle et des études de cas.

Le processus d’apprentissage évoluera de l’observation et de l’expérience pratique au niveau primaire vers l’exploration, l’explication et la vérification au premier cycle du secondaire, pour aboutir à l’analyse, à l’évaluation critique et à l’élaboration de solutions au second cycle du secondaire.

VNA/CVN