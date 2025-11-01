L'éducation à l'ère de l'IA : de la prise de conscience à l’action

De plus en plus intégrée dans les écoles et universités, l’intelligence artificielle (IA) redéfinit les méthodes d’enseignement et d’apprentissage, ouvrant la voie à une transformation profonde du système éducatif.

Toutefois, pour que l’IA devienne un véritable levier de développement, le système éducatif vietnamien doit franchir une étape décisive : passer de la simple sensibilisation à une mise en œuvre effective, de la compréhension de cette technologie à sa maîtrise éclairée, dans une approche à la fois humaine et durable.

Construction de l’éducation numérique

L’IA s’impose progressivement comme un outil incontournable dans tous les domaines, et notamment dans l’éducation. Si la technologie ne jouait qu'un rôle de soutien pour le stockage et la transmission des connaissances, elle est désormais capable "d’analyser", de "conseiller" et de "personnaliser" le parcours d’apprentissage de chaque élève.

Selon le Pr-Dr. Nguyên Xuân Hoàn, recteur de l'Université d'industrie et de commerce de Hô Chi Minh-Ville, cette évolution offre à l’éducation vietnamienne une occasion unique de passer du modèle traditionnel à un modèle d’éducation intelligente, où chaque élève bénéficie d’un parcours sur mesure, adapté à ses capacités, à ses centres d’intérêt et à ses ambitions professionnelles.

Sur le plan politique, la Résolution N° 71-NQ/TW du Politburo définit clairement la mission d’une transformation numérique intégrale, accompagnée de la vulgarisation et de l’application généralisée des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans l’éducation et la formation. Il ne s’agit pas seulement d’une orientation stratégique, mais d’une exigence urgente dans le contexte de concurrence mondiale pour les talents, où les économies se tournent rapidement vers le savoir et l’innovation.

D’après la Dr. Lê Thị Mai Hoa, directrice adjointe du Département de l’éducation relevant de la Commission centrale de la propagande et de mobilisation des masses, le Vietnam consacre actuellement au moins 20% du budget de l’État à l’éducation et à la formation, dont 5% à l’investissement pour le développement, visant la modernisation des infrastructures, des technologies et de l’innovation. Cependant, pour tirer pleinement parti du potentiel de l’IA, il est essentiel de créer un lien dynamique entre l’État, l’école, l’entreprise et la technologie, dans lequel l’IA joue le rôle de "système nerveux central" reliant la connaissance au marché du travail.

Au niveau de l’enseignement secondaire, des établissements pionniers, comme le Lycée pour élèves doués Lê Hồng Phong illustrent la voie à suivre. Depuis sept ans, l’école intègre l’IA à son enseignement selon trois niveaux : généralisation, application avancée et recherche approfondie. La directrice Pham Thi Bé Hiên partage : "Initier les élèves à l’IA dès le plus jeune âge ne vise pas seulement à leur faire comprendre la technologie, mais surtout à développer leur créativité et leur capacité d’adaptation à l’avenir".

Cependant, le principal obstacle reste le manque d’enseignants formés de manière systématique à l’IA. Mme Hiên précise : "L’école doit collaborer avec des conférenciers et ingénieurs spécialisés, tout en renforçant la formation des professeurs d’informatique afin d’assurer la qualité de l’enseignement". Cette situation met en évidence la nécessité urgente de politiques de formation et de développement des compétences numériques pour les enseignants, un pilier essentiel de la transformation éducative du Vietnam.

Dans l’enseignement supérieur, des universités comme celle d’Industrie et de Commerce de Hô Chi Minh-Ville investissent massivement dans la transformation numérique globale, de l’infrastructure technologique aux applications pédagogiques et administratives.

Cependant, comme le souligne le Professeur Nguyên Xuân Hoàn, le manque de synchronisation des systèmes logiciels et des bases de données partagées freine encore l’exploitation optimale de l’IA. Il devient donc indispensable de créer une plateforme de données commune pour les universités, afin d’éviter la multiplication des systèmes isolés et le gaspillage de ressources.

L’éthique, le fondement d’une éducation à l’IA durable

Si l’IA peut être considérée comme le "cerveau" de l’éducation du futur, alors l’éthique en constitue le cœur, garantissant son développement durable. Selon le Prof. associé Nguyễn Văn Vũ, vice-doyen de la faculté d’informatique de l’Université des sciences naturelles (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), la question n’est plus de savoir s’il faut utiliser l’IA dans l’éducation, mais bien "comment l’utiliser d’une manière appropriée et humaine". L’IA peut aujourd’hui aider les enseignants à corriger les copies, à orienter les élèves ou à créer du contenu pédagogique. Cependant, sans cadre éthique clair, les biais présents dans les données ou dans les algorithmes risquent de créer des inégalités et de compromettre la justice éducative. C’est pourquoi le Vietnam doit établir rapidement un cadre éthique pour l’usage de l’IA dans l’éducation, afin de garantir une application équitable, transparente et respectueuse des valeurs humaines.

La docteure Lê Thị Mai Hoa propose six orientations essentielles pour la mise en œuvre de l’IA dans le système éducatif : Élaborer un programme national de sensibilisation à l’IA pour les enseignants et les élèves à tous les niveaux. Renforcer la formation des enseignants en compétences numériques et en éthique de l’usage de l’IA. Intégrer l’IA dans les disciplines STEM plutôt que d’en faire une matière isolée. Définir un cadre réglementaire sur l’éthique académique et l’application de l’IA dans l’enseignement et la recherche. Développer une infrastructure numérique et des plateformes d’IA "Make in Vietnam" adaptées à la langue et aux données vietnamiennes. Promouvoir la sensibilisation, la diffusion des connaissances et l’esprit d’innovation au sein du corps enseignant et des apprenants.

Partageant cette vision, le Prof. Lê Anh Vinh, directeur de l’Institut vietnamien des sciences de l’éducation, estime que l’intégration de l’IA dans l’enseignement général doit s’appuyer sur un cadre politique cohérent, des programmes d’études flexibles et régulièrement actualisés. Il souligne également la nécessité de former les enseignants, de développer des ressources pédagogiques adaptées et de créer des bases de données ouvertes en vietnamien afin de réduire les écarts entre les régions. De son côté, M. Thành Dat, vice-président de la Commission centrale de la propagande et des affaires civiles, met l’accent sur l’importance de promulguer rapidement un cadre de compétences et un cadre éthique pour l’IA dans les écoles, ainsi que de mettre en place un Fonds pour la transformation numérique dans l’enseignement supérieur, afin d’attirer les investissements privés et de soutenir les établissements pionniers. Selon lui, les entreprises doivent également changer de mentalité : elles ne sont plus seulement des employeurs, mais deviennent des "co-créateurs" des ressources humaines du futur.

L’IA peut aider les êtres humains à apprendre plus vite et à comprendre plus profondément, mais seul l’humain peut enseigner à l’humain à vivre avec droiture, sincérité et bienveillance. Dans tous les modèles éducatifs du futur, l’humain doit donc rester au centre, guidant la technologie plutôt que de la subir.

Lorsque la conscience se transforme en action et que la technologie s’aligne sur l’éthique, l’intelligence artificielle ne remplace pas l’humain : elle devient un partenaire de confiance, accompagnant l’éducation vietnamienne dans une nouvelle ère - celle d’une éducation créative, inclusive et durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN