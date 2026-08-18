Hanoï privilégie la mobilité intermodale pour ses transports

Hà Nôi Metro et Be Group ont lancé le 14 août une solution de mobilité intégrée directement dans l'application du métro. Cette initiative vise à résoudre le problème de la "desserte du premier et du dernier kilomètre", à améliorer la qualité des services de transport public et à concrétiser progressivement le modèle de Mobility as a Service (MaaS) dans la capitale.

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Photo : VNA/CVN

La solution est mise en œuvre conformément aux directives du Comité populaire de Hanoï visant à généraliser les résultats du Plan N° 428 relatif au déploiement d’une solution de mobilité intermodale, ainsi qu’à l’utilisation de l’identification et de l’authentification électroniques et de la reconnaissance biométrique pour les passagers du métro.

Vers un écosystème de mobilité numérique

Selon Hà Nôi Metro, pendant plus de trois mois, l’entreprise a collaboré avec Be Group et Thang Long Software pour étudier, développer et tester un système reliant le réseau ferroviaire urbain aux services de réservation de véhicules via une application. Les essais ont démontré la faisabilité de la solution, qui répond au besoin de connexion entre le métro et d’autres modes de transport et facilite les déplacements des passagers de bout en bout.

L’un des principaux atouts de cette solution est la fonctionnalité "Réserver un trajet intermodal" (Be-Metro-Be), intégrée à l’application Hà Nôi Metro. Il suffit au passager de saisir son point de départ et sa destination pour que le système génère automatiquement un itinéraire combinant les services de transport via l’application Be et le métro.

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Sur une même plateforme, les passagers peuvent choisir leur itinéraire, acheter leur billet de métro et effectuer leur paiement, ce qui permet de créer un parcours continu et pratique tout en contribuant à optimiser les coûts de déplacement.

Pour les passagers disposant d’un abonnement mensuel au métro ou bénéficiant de la gratuité des transports accordée par la municipalité, le système intègre automatiquement un billet de métro à 0 dông, conformément à la politique en vigueur.

L’intégration de plusieurs modes de transport sur une même plateforme numérique devrait contribuer à résoudre efficacement le problème du "premier et du dernier kilomètre", qui constitue l’un des facteurs influant sur l’accessibilité et la commodité des transports publics.

Outre la consultation des itinéraires combinant les services de transport via l’application et le métro, les passagers peuvent effectuer sur l’application le paiement, le remboursement ou l’annulation de leurs trajets grâce à plusieurs solutions de paiement électronique, notamment VNPT Money, MoMo et ShopeePay.

Selon l’orientation définie par Hà Nội Metro, la solution de mobilité intermodale ne vise pas seulement à ajouter un nouveau service aux usagers du métro. Elle constitue également une étape concrète dans la mise en œuvre du modèle Mobility as a Service (MaaS), ou mobilité intégrée, à Hanoï.

Ce modèle vise à connecter plusieurs modes et services de transport sur une même plateforme numérique afin de permettre aux habitants d’accéder plus facilement aux services de mobilité, de les choisir et de les utiliser. Dans ce cadre, le transport ferroviaire urbain est appelé à jouer un rôle majeur dans le réseau de mobilité de la capitale.

La connexion entre le métro et les services de transport via l’application peut offrir de nouvelles possibilités d’accès aux stations aux passagers vivant dans des zones encore insuffisamment desservies par les transports publics, tout en élargissant la zone de couverture du réseau ferroviaire urbain.

À long terme, Hà Nôi Metro prévoit de poursuivre l’extension de la solution de mobilité intermodale en connectant davantage de modes de transport et de services urbains sur une même plateforme numérique. L’objectif est de construire progressivement un écosystème ouvert de mobilité numérique centré sur les habitants.

Encourager l’usage des transports publics

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du lancement de la solution de mobilité intermodale, Hà Nôi Metro et Be ont également lancé un programme promotionnel destiné aux passagers utilisant la fonctionnalité "Réserver un trajet intermodal" sur l’application Hà Nội Metro.

Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une réduction de 15% sur le prix de leur trajet, plafonnée à 50.000 dôngs, avec 30.000 codes promotionnels mis à disposition. Le programme est valable jusqu’au 30 septembre 2026, en complément d’autres offres destinées aux passagers.

Le renforcement de la connexion entre le métro et les autres modes de transport devrait accroître l’attractivité des transports publics et faciliter le passage des moyens de transport individuels aux transports collectifs.

Alors que Hanoï poursuit le développement de son réseau ferroviaire urbain et accélère la transformation numérique du secteur des transports, la mise en place de services de mobilité intégrée revêt une importance particulière pour améliorer l’exploitation des infrastructures, réduire les embouteillages et limiter les émissions.

La coopération entre Hà Nôi Metro et Be Group ouvre également une nouvelle voie pour connecter différents modes de transport sur une plateforme numérique. Elle contribue ainsi à la construction progressive d’un système de transport moderne, intelligent, pratique et durable dans la capitale, en cohérence avec les orientations de Hanoï en matière de transformation numérique et de développement urbain.

Quê Anh/CVN