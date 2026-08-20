Recentrer les programmes nationaux de science et d’innovation

Le Vietnam prépare une restructuration de ses programmes nationaux de science, technologie et innovation pour 2026-2035. La réforme vise à concentrer les ressources sur les priorités stratégiques, les technologies clés et la valorisation des résultats de recherche.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une récente réunion, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a demandé au ministère des Sciences et des Technologies de revoir et de rationaliser les missions scientifiques, tout en remédiant aux insuffisances du dispositif actuel.

La nouvelle architecture devra couvrir toute la chaîne, de la recherche fondamentale à la commercialisation, en renforçant notamment le rôle des entreprises. Les programmes existants seront réévalués et ceux qui ne répondent plus aux objectifs fixés ne seront pas reconduits, afin de limiter la dispersion des moyens publics.

Le vice-Premier ministre a également préconisé de privilégier l’évaluation des résultats plutôt que le seul contrôle des ressources mobilisées. Les missions devront être assorties de critères précis et suivies sur une plateforme numérique commune.

Six axes prioritaires

Présenté par le vice-ministre des Sciences et des Technologies Lê Xuân Dinh, le projet prévoit six groupes : recherche fondamentale ; programmes nationaux prioritaires ; programmes spéciaux et technologies stratégiques ; innovation nationale ; renforcement du potentiel scientifique, technologique et innovant ; transformation numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

Cette organisation doit permettre de mieux répondre aux grands enjeux interdisciplinaires, de développer les technologies stratégiques et de favoriser leur expérimentation, leur application et leur commercialisation. Elle prévoit également un soutien accru aux entreprises, aux talents scientifiques et aux infrastructures de recherche.

La réforme ne modifiera ni les compétences d’approbation, ni les organismes responsables, ni les mécanismes de mise en œuvre des programmes.

Des objectifs mesurables

Le projet fixe l’objectif de suivre et d’évaluer 100% des programmes sur une plateforme numérique, ainsi que de développer au moins 20 produits nationaux prioritaires ou issus de technologies stratégiques d’ici 2030. À l’horizon 2035, au moins 50 produits compétitifs à l’international devront atteindre la commercialisation industrielle.

Fin 2025, le Vietnam comptait 42 programmes nationaux, regroupant quelque 4.800 missions et mobilisant près de 17.000 milliards de dôngs de fonds publics. Ils ont contribué à plus de 6.670 publications internationales, près de 200 brevets et titres de propriété intellectuelle, plus de 450 technologies et procédés, ainsi qu’à la création de plus de 170 équipements et machines. Près de 70 produits ont été commercialisés ou appliqués dans la pratique.

À travers cette restructuration, le gouvernement entend faire de la science, de la technologie et de l’innovation un levier plus efficace de croissance et de développement national.

Thao Nguyên/CVN