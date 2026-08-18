Pour appliquer l’IA dans les entreprises, les Pdg "doivent se former en premier"

De nombreuses entreprises souhaitent utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour accroître leur productivité et réduire leurs coûts. Cependant, les experts estiment que les dirigeants doivent d’abord bien comprendre cette technologie avant de l’intégrer à leurs activités.

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Lors d’un événement organisé le 8 août au Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville, relevant du Service municipal des sciences et technologies, la docteure Lê Huynh Phuong Thuc, PDG de la plateforme d’apprentissage Talent Connect Plus, a déclaré que l’un des principaux besoins actuels en matière de formation concerne l’intégration de l’IA dans les entreprises afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle.

Photo: VNA/CVN

Selon la docteure Phuong Thuc, de nombreuses entreprises souhaitent utiliser l’IA, mais hésitent encore sur le point de départ, les étapes d’intégration et les modalités de mise en œuvre. Ce besoin concerne tous les niveaux hiérarchiques, de la direction générale aux responsables des différents départements. "Les PDG doivent être les premiers à se former ; ils doivent acquérir une bonne compréhension et une approche adéquate de l’IA", a-t-elle affirmé.

Toujours selon la docteure Phuong Thuc, les dirigeants d’entreprise doivent se méfier de l’engouement actuel pour l’IA et comprendre qu’il ne s’agit que d’un outil au service des activités de l’entreprise. Suivre les tendances sans définir clairement les problèmes à résoudre peut engendrer des perturbations inutiles. Un dirigeant, qui dispose d’une vision globale de son entreprise, doit avoir une compréhension suffisante de l’IA pour déterminer les domaines dans lesquels elle peut être intégrée, les problèmes qu’elle peut résoudre et la manière de l’adapter aux spécificités de son organisation.

"Bien comprendre, c’est bien agir. Chaque entreprise a ses propres caractéristiques ; il n’existe donc pas de formule miracle pour appliquer l’IA afin d’accroître la productivité du travail et de réduire les coûts", a déclaré la docteure Phuong Thuc.

Photo: NET/CVN

Lê Dinh Hiêu, directeur du Centre pour l’entrepreneuriat et l’innovation de l’Institut Vietnam-Royaume-Uni de recherche et de formation (VNUK) de l’Université de Dà Nang, a cité une enquête menée par le VNUK en mars 2026 auprès de 150 entreprises de Dà Nang. Les résultats montrent que 18,3 % des entreprises interrogées n’utilisent aucun outil technologique.

D’après M. Hiêu, de nombreuses entreprises ont recours à la technologie, mais se concentrent uniquement sur des tâches relativement simples, comme l’émission de factures électroniques. Parallèlement, l’application plus poussée de la technologie pour transformer les processus de production, optimiser les opérations, réduire les coûts et améliorer l’efficacité reste limitée.

L’IA comme nouvel outil

Dans l’enquête mentionnée précédemment, 64% des entreprises de Dà Nang ont jugé les compétences liées à la transformation numérique très importantes. Plus de la moitié d’entre elles estiment également que les compétences en leadership et en gestion sont essentielles à ce processus.

Le directeur Lê Dinh Hiêu considère que la transformation numérique doit être appréhendée au-delà de la simple maîtrise d’une technologie ou d’un logiciel spécifique. Les entreprises doivent également élaborer des stratégies et des plans, développer une culture propice à l’adaptation à l’ère numérique et adopter une approche axée sur l’optimisation des processus et des opérations.

Nguyên Dang Quynh Anh, fondatrice d’ISL Education et conseillère auprès du conseil d’administration de California Wellness Group, estime que l’IA doit être perçue comme un nouvel outil de travail. Toutefois, son développement rapide exige également des employés qu’ils mettent constamment à jour leurs connaissances et leurs compétences afin de maîtriser l’utilisation de ces nouveaux outils.

"Au lieu de s’inquiéter outre mesure du remplacement des humains par l’IA, les travailleurs doivent se concentrer sur leur capacité d’adaptation et leur apprentissage. Les outils deviennent souvent obsolètes et, sans mise à jour des compétences, ils ne contribuent pas à améliorer les performances au travail", a déclaré Mme Quynh Anh.

Les entreprises recherchent de plus en plus de personnel qualifié en IA, capable d’appliquer ces technologies. Selon l’étude de marché du recrutement d’Adecco Vietnam pour le premier semestre 2026, les entreprises continuent de privilégier le recrutement pour des postes stratégiques et clés afin d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de favoriser leur transformation numérique et de renforcer leur gouvernance.

Au deuxième trimestre seulement, Adecco Vietnam a enregistré une hausse de 32% de la demande de recrutement par rapport au premier trimestre, tandis que le nombre de candidatures a diminué de 13 % au cours des six premiers mois par rapport à la même période en 2025. Les ressources humaines hautement qualifiées restent très recherchées, notamment dans les domaines de l’IA, de l’IA générale, des données, du cloud computing, de la cybersécurité et des semi-conducteurs.

Il est à noter que la demande d’expertise technologique s’étend désormais aux niveaux de la direction. Dans les secteurs de la santé grand public et de la distribution, l’essor de l’IA engendre un besoin croissant de gestionnaires capables d’intégrer les technologies et les données aux activités de l’entreprise.

Au second semestre 2026, la demande de personnel hautement qualifié en IA, en technologies et en gestion devrait rester forte, tandis que la pénurie de talents dans ces domaines demeurera un défi majeur.

Tân Dat/CVN