E-transfomation

Renforcer l’administration numérique

Dans son processus de construction d’une ville intelligente, Hô Chi Minh-Ville considère que l’administration numérique ne peut être réellement efficace que si elle est mise en œuvre de manière cohérente au niveau local et si les habitants sont placés au centre du service public.

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Dans l’esprit de la lutte contre l’analphabétisme menée autrefois, le mouvement d’"alphabétisation numérique pour tous" est aujourd’hui déployé dans les quartiers et les communes. Il aide notamment les personnes qui ont encore des difficultés à accéder aux technologies à utiliser progressivement les services numériques.

Des quartiers où vivent de nombreux ouvriers aux zones rurales éloignées, les agents locaux et les équipes communautaires chargées du numérique vont à la rencontre des habitants, parfois jusque chez eux, pour leur expliquer et leur montrer concrètement comment utiliser les services en ligne. Cette méthode contribue à réduire la fracture numérique et à faire émerger progressivement une génération de «citoyens numériques», capables d’utiliser les technologies de manière autonome et sûre.

Montrer concrètement, sans laisser personne de côté

Dans le hameau de Thi Tính, commune de Long Hòa, à Hô Chi Minh-Ville, 980 foyers, soit 3.583 habitants, vivent sur une superficie de 983 hectares. Selon Lê Van Tiếp, secrétaire de la cellule du Parti du hameau, une partie de la population rencontre encore des difficultés pour utiliser VNeID, les services publics en ligne et d’autres outils numériques. Ces difficultés sont liées non seulement à l’âge, mais aussi à l’équipement disponible, à la qualité de la connexion Internet et aux habitudes d’utilisation des technologies.

Au début du programme, seulement environ 50% des habitants étaient capables d’utiliser les nouveaux services numériques. Après l’intervention de bénévoles, d’organisations locales et des forces chargées de la sécurité de proximité, qui sont allés dans les foyers pour expliquer, installer les applications et montrer les différentes étapes, cette proportion est passée à environ 80%, voire davantage pour certains groupes. Les personnes rencontrant des problèmes de connexion, de VNeID ou liés à leur carte d’identité ont également été identifiées afin de recevoir une aide adaptée.

"L’efficacité vient surtout de l’accompagnement direct. Les personnes qui ne sont pas habituées aux technologies apprennent chaque étape, les appareils qui présentent des problèmes sont reconfigurés et les zones où la connexion est faible sont signalées afin de trouver des solutions. L’objectif n’est pas seulement que les habitants possèdent un compte, mais qu’ils sachent progressivement l’utiliser lorsqu’ils en ont besoin", explique Lê Văn Tiếp.

Cette approche fait également partie du plan de transformation numérique de la commune de Long Hòa à l’horizon 2030. La localité souhaite renforcer le rôle des équipes communautaires chargées du numérique afin d’aider les habitants à installer l’application de citoyenneté numérique, à activer leur signature numérique personnelle et à prendre l’habitude de déposer leurs dossiers administratifs en ligne. Les activités de formation sont intégrées aux réunions des hameaux et aux rencontres avec la population, avec une attention particulière portée aux personnes âgées, aux travailleurs indépendants et aux petits commerçants.

Selon Nguyên Ngọc Thạnh, vice-président du Comité populaire de la commune de Long Hòa, la commune couvre environ 166 km² et compte plus de 25.000 habitants, répartis sur un territoire peu concentré. Une grande partie de la population travaille dans l’agriculture et l’exploitation du caoutchouc. La superficie importante rend difficile le contact direct avec chaque foyer. Les agents locaux doivent donc rester proches de la population et suivre régulièrement les besoins du terrain. Pour les personnes vulnérables, les équipes peuvent se rendre directement à leur domicile afin de les aider dans leurs démarches administratives et dans l’utilisation des outils numériques.

Dans la commune de Dầu Tiếng, cette méthode d’accompagnement direct est également appliquée, notamment auprès des personnes âgées, de celles qui ont des difficultés à se déplacer ou qui ne disposent pas encore de smartphone.

Nguyên Vu Thành Đạt, membre de l’équipe communautaire numérique du hameau de Định Thành, explique que les membres de l’équipe se rendent directement chez ces personnes pour les aider à installer les applications et leur montrer pas à pas comment effectuer certaines démarches administratives simples.

Dans certains cas, les habitants ne disposent même pas d’un smartphone. Les membres de l’équipe utilisent alors leur propre appareil pour effectuer les démonstrations. Les informations importantes à retenir sont parfois écrites sur papier afin que les personnes âgées puissent les conserver et les consulter plus tard. Ces gestes simples sont essentiels pour leur permettre de réduire progressivement leur retard dans l’utilisation des technologies.

La réalité du terrain montre ainsi que l’"alphabétisation numérique pour tous" ne peut pas reposer sur une seule méthode. Certaines personnes ont seulement besoin d’un lien ou d’une courte explication, tandis que d’autres doivent être accompagnées chez elles et apprendre chaque étape, bouton après bouton. Adapter l’aide à chaque groupe et à chaque besoin permet de rendre la formation numérique plus concrète et plus efficace.

Savoir utiliser les technologies, mais aussi se protéger

Dans les zones rurales, les principales difficultés sont liées à l’étendue du territoire, aux équipements et à l’accès aux technologies. Dans les quartiers où vivent de nombreux ouvriers, le défi est différent : la population est très dense et les horaires de travail sont souvent irréguliers.

Le quartier de Tân Tạo en est un exemple. L’entreprise PouYuen compte plus de 40.700 ouvriers sur son site, dont environ 33.000 femmes. Selon Dang Huy Cuong, membre du comité exécutif du syndicat de l’entreprise, les agents du quartier se sont rendus directement dans l’entreprise pour apprendre aux travailleurs à utiliser VNeID, l’application de citoyenneté numérique et les différentes plateformes numériques proposées par les autorités locales.

Lê Minh Hiếu, vice-président du Comité populaire du quartier de Tân Tạo, indique que le programme d’"alphabétisation numérique pour tous" mobilise l’ensemble du système politique local. Les secrétaires des cellules du Parti, les responsables des quartiers, les représentants du Front de la Patrie et les jeunes volontaires sont d’abord formés afin de pouvoir ensuite accompagner la population. Pendant les campagnes "Été vert", le quartier coopère également avec plusieurs universités pour mobiliser des étudiants. Ceux-ci aident les habitants à installer la signature numérique, à utiliser le service SOS de sécurité et à effectuer des démarches administratives en ligne.

L’objectif ne se limite donc pas à installer des applications. Il s’agit surtout d’aider les habitants à prendre progressivement l’habitude d’utiliser les outils numériques dans leur vie quotidienne. Selon Huỳnh Tấn Đạt, spécialiste chargé de la culture et des affaires sociales du quartier de Tân Tạo, l’accompagnement direct a déjà changé les habitudes de nombreux habitants. Auparavant, ils devaient souvent se rendre directement dans les bureaux administratifs pour déposer leurs dossiers. Désormais, ils peuvent effectuer ces démarches chez eux, sur leur lieu de travail ou ailleurs, dès lors qu’ils disposent d’une connexion Internet.

Mais savoir utiliser un smartphone ne signifie pas forcément savoir effectuer des opérations en ligne en toute sécurité. Certaines personnes craignent encore les escroqueries, le vol de données personnelles ou les erreurs de manipulation.

La formation numérique doit donc également apprendre aux habitants à se protéger. Ils doivent savoir reconnaître les applications officielles, protéger leurs mots de passe et leurs données personnelles, ne jamais communiquer leurs codes de vérification à des inconnus et rester prudents face aux liens suspects, aux appels frauduleux ou aux demandes inhabituelles.

Dans le hameau de Đồng Trai, commune de Thanh An, la prévention contre les escroqueries est intégrée directement aux activités d’accompagnement numérique. Đào Ngọc Quý, responsable de l’équipe locale chargée de la sécurité, explique que les habitants sont régulièrement invités à ne pas communiquer leur numéro de carte d’identité ou leur code OTP à des inconnus, à ne pas ouvrir de liens dont l’origine n’est pas claire et à ne pas suivre des instructions suspectes reçues par téléphone.

Le hameau de Đồng Trai couvre environ 18 km² et compte 854 foyers, soit 3.245 habitants. Il se trouve à environ 12 km du centre de la commune. L’équipe communautaire numérique aide les habitants à utiliser VNeID niveau 2, l’application de citoyenneté numérique et les services administratifs sur smartphone. Elle coopère également avec les forces de sécurité pour les informer des nouvelles méthodes utilisées par les escrocs.

Selon Nguyên Van Hai, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Đồng Trai, grâce aux campagnes régulières d’information et de prévention, aucun cas d’habitant victime d’une escroquerie en ligne n’a jusqu’à présent été signalé dans le hameau.

Les expériences menées au niveau local montrent ainsi que l’"alphabétisation numérique pour tous" doit aller plus loin que la simple maîtrise des outils. Il faut permettre aux habitants de savoir utiliser les technologies correctement et en toute sécurité. À mesure que les démarches administratives, les transactions et de nombreux services essentiels passent par le smartphone, les compétences numériques deviennent une composante importante de la vie quotidienne.

C’est à partir de ces actions simples et patientes, menées dans chaque quartier et chaque commune, que se construit progressivement une administration numérique plus proche des citoyens, plus accessible et capable de ne laisser personne de côté.

Texte et photos : Quang Châu/CVN