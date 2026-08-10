L’IA s’enracine dans les usages vietnamiens

Avec 704 millions d’heures d’utilisation et 14,4 millions de dollars dépensés au premier semestre 2026, le Vietnam s’impose comme l’un des marchés asiatiques les plus dynamiques de l’IA. Les solutions locales gagnent du terrain, portées par leur capacité à comprendre le vietnamien et à répondre aux besoins du quotidien.

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Photo : Capture d’écran/CVN

Selon le rapport sur le marché mondial de l’IA au premier semestre, publié par la société d’analyse Sensor Tower, le Vietnam a enregistré 18,6 milliards de sessions sur des applications d’IA en six mois, soit plus du double des 8,82 milliards enregistrées à la même période de 2025.

Une IA de plus en plus utilisée

Le temps passé sur les applications d’IA sur téléphone a atteint 704 millions d’heures au premier semestre. Par rapport à la même période de 2025, le nombre d’heures consacrées par les Vietnamiens à ces applications a plus que doublé, passant de 300 millions à 704 millions d’heures en un an. En prenant en compte à la fois le web et les applications, le temps d’utilisation a également progressé, avec une tendance au transfert des usages du web vers les applications.

Parallèlement, les dépenses des utilisateurs vietnamiens dans les applications d’IA ont fortement augmenté. Les revenus issus des achats intégrés (In-App Purchase - IAP) sont passés de 7,44 millions de dollars au premier semestre 2025 à 14,4 millions de dollars au premier semestre 2026. Cette évolution montre que les utilisateurs ne se contentent plus de télécharger et d’essayer ces applications, mais sont désormais prêts à payer pour accéder à des fonctionnalités avancées.

Photo : Capture d’écran/CVN

Un autre élément marquant du rapport concerne la région Asie-Pacifique. Au premier trimestre 2026, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) y a diminué pour la première fois, de 3,75%, après 13 trimestres consécutifs de croissance. Cette évolution suggère que le marché de l’IA passe progressivement d’une phase d’expansion rapide à une nouvelle étape, davantage axée sur la fidélisation des utilisateurs et l’augmentation de la valeur d’usage.

Le Vietnam demeure toutefois l’un des marchés où l’interaction avec l’IA est particulièrement forte, notamment grâce aux applications développées localement.

Selon le dernier classement, établi au premier trimestre 2026, ChatGPT et Gemini restent les applications d’IA comptant le plus grand nombre d’utilisateurs actifs mensuels au Vietnam. AI Hay, développée par une entreprise vietnamienne, arrive en troisième position, devançant plusieurs produits internationaux tels que Grok et DeepSeek.

Les solutions locales progressent

Photo : VNA/CVN

AI Hay figure ainsi parmi les rares applications d’IA locales à se maintenir dans le groupe de tête du marché national, alors que de nombreuses applications locales dans d’autres pays ont reculé dans les classements. En République de Corée, par exemple, Wrtn est passée de la 5e place l’an dernier à la 7e cette année. Au Brésil, Luzia a également reculé de la 4e à la 7e place.

Un représentant d’AI Hay indique que, pour répondre aux besoins du marché, cette start-up a élargi son offre, passant d’une application de questions-réponses à un assistant polyvalent destiné aux études, au travail et à la vie quotidienne.

Selon les statistiques de l’entreprise, la fonctionnalité la plus utilisée est la recherche à partir d’images. Les utilisateurs photographient notamment des documents pour les traduire, des exercices pour obtenir des explications sur leur résolution, ou encore des factures et des notifications afin d’obtenir rapidement les informations nécessaires, plutôt que de saisir des requêtes textuelles comme auparavant. AI Hay compte actuellement plus de 22 millions de téléchargements, contre 15 millions un an plus tôt.

"L’optimisation pour les utilisateurs vietnamiens, notamment en matière de compréhension de la langue et du contexte, ainsi que le développement de fonctionnalités répondant aux besoins réels, sont des facteurs qui permettent aux solutions d’IA locales d’attirer les utilisateurs vietnamiens", estime le représentant d’AI Hay.

À titre d’exemple, après le récent examen national de fin d’études secondaires, l’entreprise a développé des fonctionnalités permettant de résoudre les sujets d’examen, d’estimer les chances d’admission à l’université et de proposer des conseils d’orientation en fonction des résultats obtenus. Ces fonctionnalités ont généré des millions d’utilisations.

Auparavant, dans son rapport consacré à Gemini, Google indiquait que le Vietnam était en tête de l’Asie du Sud-Est pour l’utilisation de la langue locale, avec 89% des requêtes envoyées en vietnamien, soit le taux le plus élevé de la région.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts, ces chiffres montrent que l’IA évolue progressivement, passant du simple chatbot capable de répondre à des questions à un outil destiné à résoudre des tâches concrètes. Les utilisateurs ne se contentent plus de rechercher des informations : ils sollicitent également l’IA pour traduire des documents, analyser des données, les aider à programmer, résumer des contenus ou expliquer des questions spécialisées.

Cette tendance intervient alors que l’IA commence à dépasser sa phase initiale d’explosion. À l’échelle mondiale, Sensor Tower estime que les utilisateurs ont dépensé plus de 4 milliards de dollars dans les applications d’IA au premier semestre 2026, pour environ 2,3 milliards de téléchargements. Le temps d’utilisation et le nombre de sessions ont tous deux fortement augmenté par rapport à l’année précédente.

Afin de favoriser l’adoption de l’IA auprès des utilisateurs vietnamiens, le représentant d’AI Hay indique que la start-up finalise actuellement l’ouverture de son API, qui permettra à d’autres applications et logiciels de se connecter directement à la plateforme AI Hay et de l’utiliser pour développer leurs propres produits.

À terme, les développeurs, entreprises et universités pourront ainsi intégrer plus facilement les fonctionnalités d’AI Hay dans leurs produits, sans avoir à tout développer eux-mêmes.

"Cette initiative constitue une étape importante pour AI Hay. Elle démontre non seulement les capacités technologiques développées par les Vietnamiens, mais offre également aux entreprises et organisations nationales une nouvelle option : celle d’utiliser une plateforme d’IA développée au Vietnam, plutôt que de dépendre entièrement des plateformes étrangères", a déclaré le représentant de la start-up vietnamienne.

Quê Anh/CVN