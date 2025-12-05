L’éducation accelere sa transformation numerique, mais des lacunes persistent

Même si les données fondamentales sont établies et que les livrets scolaires numériques ainsi que l'intelligence artificielle (IA) sont largement déployés, la transformation numérique de l'éducation se heurte encore à de nombreux défis : disparité des infrastructures entre les régions, inégalité des compétences numériques et absence d'une plateforme d'apprentissage commune. Ces limitations exigent que le secteur de l'éducation passe à une phase d'accélération, avec des solutions fondamentales pour la période 2026-2030.

La Conférence sur la transformation numérique dans l'éducation et la formation, organisée par le ministère de l'Éducation et de la Formation (MEF) les 3 et 4 décembre à l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, a mis en lumière les résultats remarquables obtenus après trois ans de mise en œuvre de la Décision 131/QĐ-TTg, tout en pointant une série de défis majeurs dans le processus de transition numérique à l'échelle du secteur.

Selon le vice-ministre Nguyên Van Phuc, le secteur a essentiellement achevé la base de données nationale pour l'enseignement préscolaire, général et supérieur. Les plateformes telles que le livret scolaire numérique et le diplôme numérique sont en cours d'intégration dans VNeID, ce qui contribue à réduire les démarches administratives et à établir une base pour la gestion et la gouvernance fondées sur les données.

Cependant, il a souligné que le processus de transformation numérique rencontrait toujours de nombreuses difficultés, telles que la disparité des infrastructures informatiques entre les localités, en particulier dans les régions éloignées ; l'hétérogénéité des compétences numériques des enseignants et des cadres de gestion ; et le développement rapide de l'IA qui, tout en offrant des opportunités, pose des exigences strictes en matière de sécurité, d'uniformité et de gouvernance des données.

Tô Hông Nam, directeur adjoint du Département des sciences, des technologies et de l'Information, a indiqué que de nombreux objectifs de transformation numérique ont été atteints ou dépassés. Pour l'enseignement général, 10 des 19 objectifs sont atteints ; pour l'enseignement supérieur, 4 des 13 objectifs sont réalisés avant l'échéance et 6 sur 13 sont jugés comme répondant aux exigences de base.

La mise en place des bases de données pour les niveaux préscolaire, général et supérieur est considérée comme apportant une efficacité notable à l'élaboration des politiques et à la gestion. Le livret scolaire et le diplôme numériques sont progressivement intégrés à VNeID, une avancée qui accroît la transparence, limite la fraude et établit une plateforme de connexion avec les données démographiques nationales.

Néanmoins, il a également relevé de nombreux problèmes persistants, allant de l'infrastructure numérique non synchronisée et du manque de financement pour la maintenance des systèmes, au déficit de personnel spécialisé dans de nombreux établissements d'enseignement, ainsi qu'à l'absence d'une plateforme d'apprentissage commune à l'échelle nationale.

Pour la période 2026-2030, le MEF donne la priorité à la construction d'une base de données "correcte, complète, propre, vivante, unifiée et partagée", ainsi qu'au développement d'un système de plateforme de gestion de l'apprentissage commun, garantissant la sécurité des informations et attirant des ressources humaines de haute qualité pour le secteur.

Dans le domaine de l'enseignement général, selon Nguyên Thê Son, directeur adjoint du Département de l'Enseignement général, à la fin de l'année scolaire 2024-2025, 91,6% des élèves du primaire et 50,5% des élèves du secondaire utilisent le livret scolaire numérique. De nombreuses localités l'intègrent à VNeID pour soutenir l'inscription, le transfert d'école et le règlement des démarches administratives en ligne.

Les plateformes de gestion comme LMS, VnEdu, SMAS… sont de plus en plus largement utilisées, contribuant à la gestion scolaire, aux paiements sans espèces, aux activités professionnelles et à l'enseignement en ligne. Une bibliothèque de ressources ouvertes, avec des milliers de ressources numériques développées sur la plateforme "Éducation Populaire Numérique", aide les enseignants et les élèves à accéder de manière proactive à la documentation.

Besoin urgent d'une plateforme d'éducation numérique intelligente

À partir de décembre 2025, le projet pilote d'introduction du contenu éducatif sur l'intelligence artificielle (IA) dans les écoles est considéré comme une étape préparatoire cruciale pour un déploiement massif au cours des prochaines années scolaires. Cependant, le risque de "fracture numérique" entre les régions et le manque de synchronisation des infrastructures restent des défis majeurs.

Représentant les entreprises, Hoàng Công Khuê, directeur général adjoint du Groupe technologique Thành Nam, a signalé que 76% des enseignants du secondaire utilisent déjà l'IA dans leur enseignement et que 87% des élèves du collège sont conscients des avantages de l'IA. Cela reflète le besoin urgent d'une plateforme d'éducation numérique intelligente, intégrant la simulation 3D - IA - RA (Réalité augmentée), les laboratoires virtuels, les cours interactifs et les outils de soutien aux enseignants conformes au Programme d'éducation générale 2018.

La conférence a démontré que la transformation numérique dans l'éducation est entrée dans une phase nécessitant des investissements synchronisés, allant de l'infrastructure, des données et des ressources humaines à la sécurité de l'information. Les contributions de cet événement seront synthétisées par le MEF et soumises au gouvernement pour la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de l'éducation pour la période 2026-2030, orientée vers l'efficacité concrète, l'uniformité et la durabilité.

