La Russie juge la création d'un État palestinien essentielle à la paix au Moyen-Orient

Le président russe Vladimir Poutine a estimé le 22 janvier que seule la création d'un État palestinien pleinement opérationnel pouvait apporter une solution durable au conflit au Moyen-Orient.

>> État de Palestine : la rédaction de la Constitution en voie d'achèvement

>> Le Vietnam réaffirme son soutien indéfectible et sa solidarité avec la Palestine

>> La Jordanie et l'UE réaffirment leur soutien à la solution à deux États pour la Palestine

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une rencontre à Moscou avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas, il a ajouté que l'approche de son pays vis-à-vis du conflit au Moyen-Orient était "fondée sur des principes et non soumise à des considérations politiques à court terme".

M. Poutine a également souligné que la Russie avait fourni une aide humanitaire vitale à la bande de Gaza au plus fort de la crise dans la région, notamment plus de 800 tonnes d'aide et quelque 32 opérations humanitaires.

M. Abbas a dit à son hôte que les territoires palestiniens avaient subi d'immenses dommages sous l'occupation israélienne, qui a entraîné des destructions massives dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem.

"Le nombre de tués et de blessés dans la bande de Gaza a atteint 260.000 et des milliers d'autres personnes ont été blessées en Cisjordanie", a-t-il dénoncé, ajoutant que la bande de Gaza avait été pratiquement rasée, avec 85% de ses infrastructures détruites.

Xinhua/VNA/CVN