Les EAU accueillent les premières négociations entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine

Le président des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a rencontré vendredi 23 janvier les chefs des délégations participant aux pourparlers trilatéraux entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, qui ont débuté plus tard dans la journée à Abou Dhabi, a rapporté l'agence de presse officielle des EAU, WAM.

Le cheikh Mohamed a exprimé l'espoir que ces pourparlers permettent de progresser vers la fin du conflit et a réaffirmé l'engagement des Émirats arabes unis de soutenir le dialogue et les solutions diplomatiques, a déclaré WAM.

Le chef de la diplomatie émiratie, Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, a déclaré dans un communiqué que les pourparlers dureraient deux jours, ajoutant espérer qu'ils conduiront à "des mesures concrètes pour mettre fin à une crise qui persiste depuis près de quatre ans et qui a causé d'immenses souffrances humanitaires".

Cette réunion marque le premier engagement trilatéral entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine depuis le début du conflit en 2022.

Parmi les participants figurent des hauts responsables des trois parties, dont l'envoyé présidentiel américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, le chef des services de renseignement militaire russes Igor Kostyukov, ainsi que des hauts responsables ukrainiens, dont Kyrylo Budanov, chef de cabinet du président ukrainien, et Rustem Umerov, chef du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine.

Ces pourparlers font suite à des discussions qui se sont prolongées pendant la nuit entre le président russe Vladimir Poutine et les émissaires de Donald Trump, que le Kremlin a qualifiées de "constructives, extrêmement franches et utiles tant pour la Russie que pour les États-Unis".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi 22 janvier que sa rencontre avec Donald Trump à Davos, en Suisse, avait été "productive et substantielle".

