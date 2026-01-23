La dernière rencontre entre Poutine et Witkoff à Moscou a été constructive et franche

La dernière rencontre qui s'est tenue à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et l'envoyé spécial du président des États-Unis, Steve Witkoff, a été constructive, extrêmement franche et utile à tous égards pour la Russie comme pour les États-Unis, a estimé vendredi 23 janvier le conseiller présidentiel russe Iouri Ouchakov.

>> Donald Trump approuve le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine

>> La Russie prête à discuter en détail du nouveau plan de paix pour l'Ukraine

>> Les États-Unis n'ont pas encore communiqué à la Russie les propositions discutées avec l'Ukraine

Photo : AFP/VNA/CVN

Les discussions du 22 janvier au soir ont duré plus de trois heures et demie, a rapporté le service de presse du Kremlin, précisant que la paix en Ukraine a été le thème principal des discussions, qui marquaient la septième rencontre en face à face entre MM. Poutine et Witkoff sur ce sujet.

M. Ouchakov et l'envoyé spécial du président russe Kirill Dmitriev faisaient partie des responsables russes présents à la rencontre. La délégation américaine comprenait également Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, ainsi que Josh Gruenbaum, membre du cabinet de la Maison Blanche.

M. Poutine avait précédemment indiqué que les discussions avaient également pour but d'évoquer l'invitation faite à la Russie par les États-Unis de rejoindre le "Conseil de paix" proposé par M. Trump, ainsi que le sort des avoirs russes gelés aux États-Unis.

M. Trump a officiellement lancé jeudi 22 janvier son "Conseil de paix" lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse. Cette initiative a suscité des inquiétudes quant au risque qu'elle porte atteinte à la primauté de l'ONU et au cadre multilatéral établi pour le maintien de la paix. Certaines grandes puissances mondiales et alliés traditionnels des États-Unis ont refusé d'y participer.

Selon le plan actuel, M. Trump en serait le premier président, un poste qu'il pourrait occuper à vie. Il a lui-même précisé que les membres permanents doivent contribuer au financement du conseil à hauteur d'un milliard de dollars chacun.

Xinhua/VNA/CVN