Les dix événements les plus marquants du monde en 2024

1. Le conflit fait tache d’huile au Moyen-Orient

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les combats entre Israël et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza se sont étendus avec la participation des forces du Hezbollah au Liban et des Houthis au Yémen. L’assassinat du leader du Hamas, qui était à Téhéran pour assister à l’investiture du nouveau président iranien, a conduit à des attaques directes sur le territoire de l’autre partie entre l’Iran et Israël. Au 25 décembre, le conflit avait fait environ 50.000 morts et affecté des millions de personnes.

Le 26 novembre, Israël et le Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu, mais les négociations entre Israël et le Hamas restent dans l’impasse, et une solution pour mettre fin au conflit au Moyen - Orient demeure toujours incertaine.

2. Donald Trump remporte l'élection présidentielle américaine

Photo : AP/VNA/CVN

Le 5 novembre, l’ancien président Donald Trump a remporté une victoire écrasante sur la candidate démocrate Kamala Harris, et son Parti républicain contrôle désormais les deux chambres du Congrès. La politique “L’Amérique d’abord” du 47e président américain annonce des changements majeurs dans la politique intérieure et étrangère des États-Unis, avec de profondes répercussions sur les pays et les régions du monde entier dans les années à venir.

3. Chute du pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie

Photo : IRNA/VNA/CVN

Après 13 ans de guerre civile sanglante, le 8 décembre, les forces d’opposition en Syrie ont pris le contrôle de la capitale Damas, forçant le président Bachar al-Assad et sa famille à quitter le pays. La chute du pouvoir Assad pourrait avoir un impact profond sur “l’échiquier” du Moyen-Orient, tout en risquant de plonger cette région dans davantage de chaos et de division. La communauté internationale s’emploie à assurer une transition gouvernementale et une stabilisation rapide de la situation dans ce pays.

4. Escalade du conflit Russie - Ukraine avec de nombreuses évolutions dangereuses

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En août 2024, les forces ukrainiennes ont attaqué et occupé de nombreuses zones dans la province russe de Koursk. Il s’agissait de la première offensive terrestre menée par une force militaire étrangère contre la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. À la mi-novembre, Kiev a utilisé pour la première fois des missiles fournis par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour frapper en profondeur le territoire russe. Moscou a lancé un missile hypersonique sur la ville ukrainienne de Dnipro et a annoncé sa doctrine nucléaire révisée. L’assassinat du général russe Igor Kirillov à Moscou le 17 décembre a encore accru les tensions entre les deux parties. Bien que les dirigeants russe et ukrainien aient tous deux déclaré leur volonté de négocier, leurs positions restent très différentes.

5. L'économie mondiale se redresse malgré les "vents contraires"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance mondiale de 3,2% en 2024, malgré les risques liés aux conflits géopolitiques, aux différends commerciaux et aux incertitudes relatives aux élections. Les grandes économies ont tendance à ajuster leurs politiques macroéconomiques, en réduisant les taux d’intérêt pour stimuler la croissance.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit ses taux d’intérêt pour la première fois en quatre ans, tandis que de nombreuses autres banques centrales ont pris des mesures similaires.

6. Année la plus chaude de l'histoire

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Le Service Copernicus concernant le changement climatique a annoncé que 2024 serait l’année la plus chaude enregistrée et la première année grégorienne au-delà de la barre de 1,5C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle (1850-1900) lorsque l’humanité a commencé à utiliser de grandes quantités de combustibles fossiles.

La hausse des températures attise une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que le super typhon Yagi qui a tué plus de 600 personnes en Asie du Sud-Est, le super typhon Helene qui a causé plus de 110 milliards d’USD de dégâts aux États-Unis et les inondations en Espagne qui ont coûté la vie à 200 personnes. Cependant, les efforts mondiaux pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles ont été insuffisants.

7. Le cours de l'or mondial à des niveaux records

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 31 octobre, le prix mondial de l’or a atteint un niveau record de 2.790,15 USD/once, en hausse d’environ 35% depuis le début de l’année, provoquant de fortes fluctuations du cours national de l’or. Les causes sont la hausse de l’inflation, l’instabilité géopolitique, le changement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed)… De nombreuses banques centrales accumulent de l'or, le considérant comme un actif de réserve nationale. La forte hausse du cours du métal doré ayant rendu les actifs risqués moins attractifs, de nombreux investisseurs déplacent leurs capitaux vers d'autres biens.

8. Montée de la droite en Europe

Photo : IRNA/VNA/CVN

La plupart des élections parlementaires européennes ont vu une forte montée des partis de droite, d’extrême droite et des mouvements nationalistes. Cela constitue non seulement un défi pour l’avenir et la stabilité de l’Union européenne (UE), mais compromet également les efforts de coopération internationale visant à résoudre les problèmes mondiaux urgents. L’échec des gouvernements du Premier ministre français Michel Barnier à survivre à un vote de défiance et du chancelier allemand Olaf Scholz à survivre à un vote de confiance reflète l’instabilité politique en Europe.

9. Les Nations unies adoptent la première résolution mondiale sur l'IA

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 21 mars, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique sur la promotion de systèmes d’intelligence artificielle (IA) “sûrs, sécurisés et dignes de confiance” qui bénéficieront également au développement durable pour tous, dans le contexte d’une communauté internationale confrontée à la fois aux opportunités et aux défis liés à l’application et la gouvernance de l’IA.

L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a également publié son Guide sur l’éthique et la gouvernance de l’IA afin de promouvoir une utilisation responsable de l’IA. L’Union européenne (UE) a officiellement activé la loi sur l’IA pour sauvegarder les droits des citoyens tout en stimulant l’innovation.

10. La sonde Chang'e-6 rapporte des échantillons de la face cachée de la Lune

Photo : AFP/VNA/CVN

Le 25 juin, la sonde chinoise Chang’e-6 a atterri en toute sécurité dans une zone désertique de la Bannière de Siziwang, dans la région autonome de Mongolie intérieure (Nord de la Chine), ramenant sur Terre les premiers échantillons de roche et de sol prélevés sur la face cachée de la Lune. Il s’agit d’un exploit sans précédent dans l’histoire de l’exploration humaine de la Lune. Les scientifiques espèrent que les échantillons rapportés par le vaisseau Chang’e-6, comprenant des roches volcaniques vieilles de 2,5 millions d’années et d’autres matériaux, permettront de répondre aux questions concernant les différences géographiques entre les deux faces de la Lune.

Hoàng Hoa/CVN