Hô Chi Minh-Ville : exposition de peinture "De bons numéros pour le Têt"

Il s'agit de la 11e exposition solo de l'artiste Bùi Chat, visant à saluer la nouvelle année du Serpent.

L'exposition présente 23 œuvres inédites, tandis que le reste de l'espace est dédié à une expérience d'achat unique, conçue par Bùi Chat comme un véritable marché d'art miniature. Ce marché propose une multitude d'options d'acquisition ludiques et dynamiques, telles que des œuvres à prix réduits, des tableaux vendus au poids ou par lots, des facilités de paiement en plusieurs fois sans frais, des offres promotionnelles du type "un acheté, un offert" ou des programmes de fidélité avec des tarifs préférentiels.

Cette exposition témoigne de la volonté de l'artiste de démocratiser l'art et de le rendre accessible à tous. En proposant des œuvres à des prix variés et en instaurant un système de paiement flexible, il souhaite montrer que l'art n'est pas réservé à une élite, mais qu'il peut être une source de joie et de réconfort pour chacun, en particulier en ces temps difficiles. L'art, bien qu'étant une marchandise, est aussi un vecteur d'émotions et de partage.

Cette exposition se distingue par sa volonté de rendre l'art accessible à tous, en proposant une lecture directe et intuitive des œuvres, sans nécessiter de connaissances préalables en histoire de l'art.

Bùi Chat entend ici démystifier l'art et montrer qu'il peut être apprécié par tous, sans avoir à passer par le filtre du discours ou de l'analyse de critiques d'art.

Texte et photos : Minh Thu/CVN