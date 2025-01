Hanoï : les artisanats de Thang Long dans la lumière du Temple de la Littérature

Photo: VNA/CVN

Cette exposition fait suite à deux éditions précédentes du projet artistique "Dâu Xua Van Hiên", en 2022 et 2023. Ce thème, "Thiên Quang" donc, se réfère à l’idée de la lumière sacrée du Ciel et de la Terre éclairant Thang Long, un lieu riche en culture, en histoire et en artisanat traditionnel.

"Thiên Quang" présente des œuvres réalisées avec des matériaux traditionnels tels que la laque, la soie, la céramique et le papier dó, mais aussi avec des matériaux plus modernes: fer, inox, mica et verre. Les œuvres mettent en lumière le développement des métiers traditionnels de la région, comme le travail de la soie, le tissage, la broderie, la fonderie de cuivre, le travail du métal, la menuiserie, mais aussi l’art de la laque et de la joaillerie. Quel que soit le matériau, quelle que soit la technique utilisée, les artistes parviennent à transmettre l’essence de la beauté traditionnelle à travers des lignes et des motifs vivants. Cela a particulièrement impressionné Nguyên Thi Duyên, une visiteuse.

Photo : VNA/CVN

"En entrant, j’ai vu des images peintes sur des plateaux ressemblant à des plateaux en aluminium. Puis, j’ai remarqué un métier à tisser, et plus loin, des installations lumineuses comme des lampes suspendues, faites de plastique composite. C’était à la fois nouveau et créatif, vraiment impressionnant. L’art prend une touche moderne, tout en conservant la beauté traditionnelle", partage-t-elle.

Une harmonie parfaite entre matériaux et lumière

Le titre "Thiên Quang", qui signifie donc "Clarté céleste", décrit bien cette exposition caractérisée par une harmonie parfaite entre les matériaux des installations et l’usage de la lumière. La lumière occupe en effet une place centrale, créant un espace libre, fluide, interactif avec tous les angles.

"L’espace d’exposition est fantastique. Les artistes ont intégré des formes géométriques et de la lumière à leurs œuvres, c’est très beau et artistique. La mise en scène et l’agencement des matériaux sont impressionnants. Avec une créativité incroyable, chaque auteur a vraiment sa propre touche unique", fait remarquer Pham Thanh Tuyên, un autre visiteur.

Photo : VNA/CVN

À travers "Thiên Quang", les artistes cherchent à raconter l’histoire de la lumière sacrée du ciel et de la terre éclairant Thang Long, tout en abordant les traditions artisanales et les métiers anciens. Afin de célébrer la dignité des femmes vietnamiennes, les artistes Phan Minh Bach et Hà Pham ont collaboré pour créer une œuvre présentant un bateau en soie et un cocon de soie dorée.

Phan Minh Bach nous explique la signification de ces symboles : "Cette œuvre a pour titre +Giot Hanh To Vàng+, ce qui signifie +Goutte de vertu et Soie dorée+. +Goutte de vertu+ évoque la diligence, la persévérance et le travail acharné des femmes vietnamiennes, qui cultivent le mûrier, élèvent les vers à soie, filent et tissent la soie. Le terme ‘soie dorée’ fait référence à la valeur de la soie traditionnelle. L’œuvre est représentée sur un bateau, mêlé dans un fleuve de soie comme s’il le transportait. Ce bateau est en bois, fabriqué selon les méthodes traditionnelles de la laque vietnamienne. L’œuvre éclairée symbolise un fleuve de soie, comme une rivière de lumière".

Photo : CTV/CVN

De son côté, l’architecte et sculpteur Nguyên Truong Giang a puisé son inspiration dans le développement dynamique des villages de poterie pour créer "Thiên đăng" (Lampes célestes). Cette œuvre se compose de plus de 40 petites lampes en céramique, disposées en un cercle sans fin, en mouvement fluide, symbolisant la lumière naturelle du ciel et de l’univers, la relation entre le jour et la nuit.

"Je me suis inspiré des récits traditionnels vietnamiens, notamment l’histoire de la canne de bambou à cent nœuds, tirée des contes folkloriques. Cette image a nourri ma création, et j’ai décidé de créer une œuvre tirée vers le haut, symbolisant l’avenir. Le bambou à cent nœuds peut croître très haut et se marier avec divers matériaux pour raconter son histoire lumineuse", partage Nguyên Truong Giang.

Photo : VNA/CVN

En plus des œuvres individuelles, l’exposition présente également l’œuvre collective "Giêng Thiên Quang", réalisée par neuf artistes. Inspirée du célèbre "Thiên Quang Tinh" (Puits de la Clarté du Ciel) du temple de la Littérature, l’œuvre prend la forme d’une lampe ronde composée de mosaïques représentant les métiers traditionnels de Thang Long. Elle symbolise la lumière de la connaissance, de la culture et de l’histoire.

Avec ses pièces artistiques retraçant les métiers emblématiques de l’ancienne Thang Long, l’exposition met en valeur les villages artisanaux qui ont façonné le visage de la capitale millénaire, créant ainsi une passerelle pour l’éducation des jeunes générations à l’importance du patrimoine, de la culture et de l’histoire.

VOV/VNA/CVN