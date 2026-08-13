Les dirigeants vietnamien et néo-zélandais assistent à l'échange de documents de coopération

Dans le cadre de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, le 13 août à midi, à Auckland, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon ont rencontré la presse et assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cet événement, le Premier ministre Christopher Luxon a affirmé que la visite d’État du dirigeant vietnamien produisait des résultats concrets, contribuant à rendre les relations d’amitié entre les deux pays toujours plus substantielles et efficaces.

Saluant les performances socio-économiques remarquables du Vietnam ces dernières années, le chef du gouvernement néo-zélandais a souligné que la coopération entre les deux nations ne cessait de s’étendre, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture, insufflant ainsi un nouvel élan aux relations bilatérales.

Il a manifesté son souhait de voir davantage d'entreprises investir et coopérer avec succès sur les marchés respectifs, particulièrement dans les secteurs de la science et la technologie, de l’agriculture, de la formation de main-d'œuvre qualifiée et de la protection de l'environnement.

Façonner les relations bilatérales pour les décennies à venir

Christopher Luxon a également souligné le rôle central de l’ASEAN, l’influence régionale du Vietnam, et estimé que cette visite avait été couronnée de succès, contribuant à façonner les relations bilatérales pour les décennies à venir.

De son côté, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a souligné que, dans un contexte mondial instable, le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ne cesse d’être consolidé et développé sur la base d'un partenariat de confiance, d'une vision partagée et de vastes opportunités de coopération, contribuant ainsi positivement au renforcement de l'autonomie, du dialogue, de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde.

Présentant à la presse les résultats de leur entretien, il a indiqué que les deux parties avaient obtenu des résultats substantiels et concrets, convenant d’intensifier les échanges à tous les niveaux et de promouvoir des actions concrètes afin de faire en sorte que les engagements de haut niveau se traduisent par des résultats tangibles.

Elles sont également convenues de donner un nouvel élan au commerce et à l’investissement, afin d’atteindre rapidement l’objectif de 3 milliards de dollars de commerce bilatéral.

L’agriculture, l’environnement ainsi que les sciences et technologies ont été identifiés comme des piliers importants, en cohérence avec les objectifs de développement des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties avaient convenu de promouvoir une économie verte et à faibles émissions, de renforcer l'adaptation au changement climatique et de développer des modèles de coopération exemplaires dans les domaines de l'agriculture et du développement durable. Le Vietnam apprécie hautement le soutien concret et efficace de la Nouvelle-Zélande à l'adaptation au changement climatique dans le secteur agricole du Delta du Mékong, a déclaré le secrétaire général et président Tô Lâm.

La coopération dans l’éducation-formation, le tourisme et les échanges entre les peuples sera davantage élargie, afin de former des ressources humaines de haute qualité, de rapprocher les populations des deux pays par le tourisme et d’encourager l’ouverture prochaine de liaisons aériennes directes entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Sur le plan international, les deux parties ont réaffirmé leur coordination et leur soutien au sein des forums multilatéraux, contribuant à édifier un ordre mondial inclusif fondé sur les règles, à consolider un environnement sécuritaire, pacifique et propice au développement et à promouvoir le règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il ajouté.

Saluant le rôle et les contributions actives de la Nouvelle-Zélande au sein des mécanismes régionaux et internationaux, le dirigeant Tô Lâm a réitéré le soutien du Vietnam à l’objectif de rendre les relations entre l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande plus substantielles et efficaces, tout en préservant la centralité de l’ASEAN.

À cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à l’échange de documents de coopération entre les ministères et organismes des deux pays, portant notamment sur le maintien de la paix, l’éducation, l’agriculture et l’environnement, ainsi que sur l’accès aux marchés.

Ils ont également assisté à l’échange de lettres concernant les subventions annoncées en faveur de l’initiative "Asian Mega-Deltas" du CGIAR et de l’initiative de l’ASEAN pour une agriculture intelligente face au climat.

VNA/CVN