Cérémonie d’accueil du dirigeant Tô Lâm en visite d’État en Nouvelle-Zélande

La gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro, a présidé, le 13 août au matin (heure locale), à Auckland, la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de la haute délégation vietnamienne, en visite d’État en Nouvelle-Zélande du 12 au 14 août.

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Photos : VNA/CVN

La cérémonie s’est déroulée selon les rites réservés aux chefs d’État en visite officielle en Nouvelle-Zélande, avec une cérémonie d’accueil traditionnelle māorie suivie de la cérémonie officielle. Dans le cadre de l’accueil traditionnel māori, deux anciens māoris ont salué le dirigeant Tô Lâm selon le rite traditionnel du hongi, avant de l’inviter à prendre part aux rites traditionnels réservés aux hôtes.

Lors de la cérémonie officielle, la gouverneure générale Dame Cindy Kiro a chaleureusement accueilli le dirigeant Tô Lâm à l’occasion de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande. Le commandant de la garde d’honneur a donné les commandements rituels, tandis que la musique militaire exécutait l’hymne national vietnamien.

À l’issue de la cérémonie, Tô Lâm s’est entretenu avec la gouverneure générale Dame Cindy Kiro, puis avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon. Il assistera également à la cérémonie de remise de documents de coopération et rencontrera la presse.

La visite d’État de Tô Lâm en Nouvelle-Zélande intervient alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, accordant une priorité particulière à la qualité des ressources humaines, à l’agriculture à forte valeur ajoutée et à la croissance verte.

La Nouvelle-Zélande dispose d’une expertise et d’une solide réputation dans ces domaines, qui font déjà l’objet d’une coopération efficace entre les deux pays. De nombreux autres secteurs présentent par ailleurs un potentiel important que les deux parties entendent davantage exploiter dans les années à venir.

Photos : VNA/CVN

Le programme de la visite vise à approfondir et à rendre plus substantielle la relation bilatérale. Les deux parties devraient notamment promouvoir une coopération concrète dans l’éducation, l’agriculture, le commerce et le développement durable, afin de traduire les engagements politiques en avantages tangibles ainsi qu’en programmes et projets au service des objectifs de développement de chacun des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, au développement durable et à la résilience de la région.

VNA/CVN