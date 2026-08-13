Médias néo-zélandais : les relations avec le Vietnam entrent dans une nouvelle phase

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en Nouvelle-Zélande, plusieurs médias et observateurs néo-zélandais soulignent les nouvelles perspectives offertes aux relations bilatérales, portées par une confiance politique croissante, l’essor des échanges commerciaux et des intérêts de plus en plus convergents dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, des technologies, de l’investissement et de la coopération régionale.

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Photo: Capture d'écran/CVN

La visite intervient après l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global en 2025. Selon le gouvernement néo-zélandais, il s’agit du cadre de coopération le plus élevé établi par la Nouvelle-Zélande avec le Vietnam, témoignant de la confiance stratégique et de la vision commune des deux pays.

Le site d’information Stuff souligne qu’il s’agit de la première visite d’État d’un dirigeant vietnamien en Nouvelle-Zélande depuis près de deux décennies. Citant le Premier ministre Christopher Luxon, il estime que le Vietnam devient un partenaire de plus en plus important pour la Nouvelle-Zélande, dans un contexte de forte croissance de l’économie vietnamienne et d’expansion des échanges bilatéraux.

Selon les données officielles relayées par les médias néo-zélandais, le commerce bilatéral a atteint 3,41 milliards de dollars néo-zélandais, soit environ 2 milliards de dollars américains, au cours de l’année se terminant en mars 2026, en hausse de 72% en cinq ans.

Le Premier ministre Christopher Luxon a appelé à maintenir cette dynamique dans des secteurs à fort potentiel tels que l’agroalimentaire, l’éducation, le tourisme, les technologies, l’aviation et l’investissement, soulignant que le renforcement des liens avec le Vietnam contribuait directement à la prospérité et à la sécurité de la Nouvelle-Zélande.

Dans une analyse publiée le 9 août par l’Asia Media Centre, relevant de l’Asia New Zealand Foundation, la visite est présentée comme attirant l’attention sur "l’une des relations qui se développent le plus rapidement" entre la Nouvelle-Zélande et l’Asie. Avec plus de 100 millions d’habitants et une croissance économique soutenue, le Vietnam apparaît comme l’un des pôles économiques les plus dynamiques de la région.

L’Asia Media Centre estime que la portée de la visite dépasse largement le cadre commercial. Membre actif de l’ASEAN, de l’APEC et du CPTPP, le Vietnam constitue pour la Nouvelle-Zélande un partenaire important dans la diversification de ses relations économiques dans l’Indo-Pacifique.

L’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique global traduit, selon cette analyse, la volonté des deux pays d’élargir leur coopération à l’agriculture intelligente, l’éducation, la lutte contre le changement climatique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

De son côté, The Spinoff, dans une analyse publiée le 12 août, considère la visite comme une démarche stratégique visant à diversifier les partenariats dans un monde en pleine mutation. Le média souligne les résultats du Dôi Moi (Renouveau), qui ont permis au Vietnam de passer, en une génération, du statut de pays pauvre à celui d’économie dynamique à revenu intermédiaire, ainsi que son ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le journal estime que l’orientation du Vietnam visant à faire des sciences et technologies un moteur essentiel de la croissance présente de fortes convergences avec les atouts de la Nouvelle-Zélande en matière de recherche, d’éducation et d’agriculture de haute technologie.

Dans l’ensemble, l’intérêt marqué des médias néo-zélandais témoigne d’une évolution de la perception du Vietnam. Au-delà des domaines traditionnels comme l’aide au développement et l’éducation, le Vietnam est désormais considéré comme un partenaire stratégique global et un acteur important des chaînes d’approvisionnement, des technologies, de l’investissement vert et de la gouvernance multilatérale.

VNA/CVN