Tô Lâm appelle à renforcer la coopération économique Vietnam - Nouvelle-Zélande par l’innovation

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé aux entreprises vietnamiennes et néo-zélandaises de rehausser leur coopération dans l’agriculture et l’agroalimentaire selon des chaînes de valeur vertes, tout en créant de nouveaux moteurs de croissance fondés sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transition verte.

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Prenant la parole lors de la table ronde des entreprises Nouvelle-Zélande - Vietnam, tenue le 13 août à Auckland dans le cadre de sa visite d’État en Nouvelle-Zélande, Tô Lâm a souligné que la coopération économique entre les deux pays devait évoluer des secteurs traditionnels vers des domaines à plus forte valeur ajoutée, fondés sur les technologies, les connaissances et l’innovation.

Photo : VNA/CVN

La table ronde a réuni le ministre néo-zélandais du Commerce et de l’Investissement, Todd McClay, des responsables des ministères et secteurs concernés ainsi que de nombreuses entreprises des deux pays.

Élargir l’espace de coopération économique

Dans son discours d’ouverture, Todd McClay a estimé que la visite de Tô Lâm intervenait à un moment important pour les relations entre les deux pays. Plus de 50 ans après l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont développé un partenariat dynamique couvrant de nombreux domaines, du commerce à l’éducation, en passant par l’investissement, les sciences, l’innovation et les échanges entre les peuples.

Le relèvement des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral en 2025 témoigne, selon lui, du degré croissant de confiance, de respect mutuel et des attentes élevées des deux parties, tout en créant de nouvelles bases pour approfondir leur coopération économique.

Le ministre Todd McClay a considéré le Vietnam comme l’un des partenaires importants de la Nouvelle-Zélande en Asie du Sud-Est, avec une économie à croissance rapide, un marché de plus de 100 millions d’habitants, une main-d’œuvre jeune et une forte intégration au commerce mondial. Ces atouts offrent de nombreuses nouvelles opportunités de coopération internationale et d’investissement.

Outre les secteurs traditionnels tels que les produits agricoles et alimentaires, les deux pays disposent d’un important potentiel de coopération dans l’agriculture de haute technologie, les technologies médicales, l’éducation, la recherche et le développement des compétences.

Selon Todd McClay, la prochaine étape des relations économiques entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam sera de plus en plus portée par les connaissances, les technologies et l’innovation. La Nouvelle-Zélande souhaite être un partenaire fiable du Vietnam dans son processus de modernisation économique, d’amélioration de la productivité et de développement durable.

Vers des chaînes de valeur vertes

Lors de la table ronde, des représentants des entreprises des deux pays ont partagé plusieurs exemples concrets de coopération dans les technologies, l’aviation, la mise en relation des marchés et l’innovation. Ces expériences témoignent d’une complémentarité croissante entre les deux économies et ouvrent des perspectives pour la mise en place de nouveaux modèles d’affaires et l’élargissement des marchés.

Saluant les échanges ouverts et substantiels des milieux d’affaires des deux pays, Tô Lâm a estimé que cet esprit d’innovation, de dynamisme et d’ouverture sur l’avenir constituait une base importante permettant au Vietnam et à la Nouvelle-Zélande de se développer ensemble dans une nouvelle étape.

Le dirigeant vietnamien a proposé aux entreprises des deux pays de rehausser leur coopération dans l’agriculture et l’agroalimentaire selon des chaînes de valeur vertes. Les deux parties doivent promouvoir des projets dans l’agriculture intelligente, les biotechnologies, la transformation en profondeur, la logistique sous température contrôlée, la traçabilité et le développement des marques, tout en poursuivant leurs efforts pour lever les obstacles liés aux normes, à la quarantaine et à l’accès aux marchés.

L’objectif n’est donc pas seulement d’accroître les échanges commerciaux, mais aussi de construire des chaînes d’approvisionnement plus vertes, transparentes, durables et résilientes.

Créer de nouveaux moteurs de croissance

Tô Lâm a souligné que le Vietnam était engagé dans une profonde transformation de son modèle de croissance, faisant des sciences et technologies, de l’innovation, de la transformation numérique, de la transition verte et des ressources humaines hautement qualifiées des moteurs essentiels de son développement.

Dans ce contexte, le Vietnam souhaite que les entreprises néo-zélandaises considèrent le Vietnam non seulement comme un marché, mais également comme un partenaire pour la recherche, le développement de produits, la production et l’innovation en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam est prêt à servir de porte d’entrée aux entreprises néo-zélandaises souhaitant élargir leurs activités à l’ASEAN. De son côté, la Nouvelle-Zélande peut jouer un rôle de passerelle permettant aux entreprises vietnamiennes de participer plus profondément aux chaînes de valeur de haute qualité dans la région du Pacifique.

Le Secrétaire général du Parti et Président de la République a également insisté sur la nécessité de renforcer les connexions entre les personnes, les connaissances et les marchés. Selon lui, une coopération économique durable doit reposer sur des ressources humaines hautement qualifiées.

Les universités, instituts de recherche et entreprises des deux pays sont appelés à élargir leur coopération dans la formation, la recherche appliquée, le transfert de technologies, le développement des compétences et l’innovation, en l’alignant davantage sur les besoins concrets des entreprises.

Il est nécessaire, a-t-il souligné, de bâtir un écosystème dans lequel les connaissances se transforment en technologies, les technologies en produits et les produits en nouvelles valeurs pour l’économie et la société.

Transformer les engagements en projets concrets

Pour Tô Lâm, ces orientations n’auront de sens que si elles sont concrétisées par des actions. Les gouvernements des deux pays ont la responsabilité de créer un environnement favorable, de lever les obstacles et de garantir les droits et intérêts légitimes des entreprises.

Le Vietnam s’engage à poursuivre l’amélioration de son environnement d’investissement afin de le rendre plus stable, transparent et compétitif, conformément aux normes internationales, tout en créant des conditions favorables à l’investissement durable et efficace des entreprises néo-zélandaises, notamment dans l’agriculture de haute technologie, l’industrie agroalimentaire, l’éducation, les sciences et technologies, l’innovation et l’économie verte.

Le dirigeant vietnamien a également appelé les entreprises vietnamiennes à être plus proactives dans leur approche du marché néo-zélandais, en allant au-delà de l’expansion commerciale pour s’orienter vers des projets conjoints d’investissement, de recherche, de développement de marques et de marchés.

Tô Lâm a souligné que les documents de coopération échangés lors de la table ronde ne constituaient qu’une première étape. L’essentiel est de les traduire rapidement en programmes, projets et résultats concrets. Les organismes, associations et entreprises des deux pays doivent renforcer leur coordination, établir des feuilles de route claires et procéder régulièrement à l’évaluation de leur mise en œuvre.

Le succès de la coopération économique Vietnam - Nouvelle-Zélande ne se mesurera donc pas uniquement à l’aune du volume des échanges commerciaux ou du nombre de projets, mais également à la qualité des connexions, au contenu technologique, au degré de participation aux nouvelles chaînes de valeur et aux bénéfices concrets apportés aux entreprises et aux populations des deux pays.

À cette occasion, en présence du ministre vietnamien des Finances Ngô Van Tuân et du ministre néo-zélandais du Commerce et de l’Investissement Todd McClay, des représentants d’entreprises et d’organisations des deux pays ont échangé des documents de coopération visant à concrétiser les orientations de coopération économique pour la période à venir.

VNA/CVN