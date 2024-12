La coopération en matière de défense, pilier clé des relations Vietnam - Laos

En recevant le ministre lao de la Défense Khamliang Outhakaysone, en visite officielle au Vietnam pour assister au 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire vietnamienne et au Salon international de la Défense du Vietnam 2024, Pham Minh Chinh a déclaré reconnaître la coopération globale entre les deux armées dans des domaines tels que l'échange d'informations, la formation des ressources humaines, le maintien des mécanismes d'échange et de dialogue et la collaboration dans les forums et mécanismes multilatéraux.

Le Parti et l'État du Vietnam soutiennent et facilitent toujours une coopération plus étroite entre les deux armées, a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement vietnamien a ensuite demandé aux deux ministères de la Défense de continuer à concrétiser les accords de haut niveau et de promouvoir pleinement les mécanismes de coopération disponibles entre les deux Partis, États et gouvernements.

Il leur a également appelé à renforcer la coordination en donnant des conseils aux dirigeants de haut rang des deux pays sur les questions de défense et de sécurité ainsi qu’à renforcer leurs échanges de connaissances scientifiques et techniques militaires, leur coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la sensibilisation aux relations Vietnam - Laos.

En outre, il a demandé aux deux ministères de mettre en œuvre avec succès des percées en matière de coopération dans la nouvelle situation, en mettant l'accent sur la formation des ressources humaines, la protection des frontières, la collaboration économique en matière de défense et les relations commerciales dans les zones frontalières.

Le général Khamliang Outhakaysone, pour sa part, a souligné ses entretiens fructueux avec le ministre vietnamien de la Défense, le général Phan Van Giang, tout en s'engageant à travailler avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre efficacement les recommandations du Premier ministre Pham Minh Chinh.

