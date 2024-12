Le PM à l'ouverture de l’Exposition internationale de la Défense du Vietnam

>> Célébration du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam au Bruneï

>> Le salon international de la Défense du Vietnam 2024 s’ouvre aujourd’hui

>> Le 80e anniversaire de l'Armée populaire du Vietnam célébré en France

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que cet événement revêtait une importance particulière, contribuant à promouvoir les relations extérieures et la coopération en matière de défense, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le chef du gouvernement a affirmé l’amour du Vietnam pour la paix, sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, ainsi que sa volonté d’être un bon ami et un partenaire fiable de tous les pays, un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Le Vietnam promeut de manière proactive l'expansion des relations extérieures et de la coopération en matière de défense afin de renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle, de démontrer la sincérité et d'instaurer la confiance, et de relever conjointement les défis en matière de sécurité et de sûreté, de prévenir des conflits et des guerres conformément aux principes fondamentaux du droit international, contribuant à la paix, à la prospérité et à la coopération au développement dans la région comme dans le monde.

Le salon international de la Défense du Vietnam 2024 est une affirmation du rôle et des contributions du Vietnam dans la coopération internationale en matière de défense, outre un symbole de la confiance, du respect et de la bonne volonté pour la coopération entre les nations pour un monde pacifique, stable et prospère.

Renforcer les relations internationales

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a déclaré que la participation de 66 délégations internationales et de plus de 240 entreprises de l'industrie de la défense de 49 pays témoignait du prestige de cet événement du Vietnam. Il s’agit d’une occasion pour renforcer les relations, également une opportunité pour le Vietnam d'accueillir des amis internationaux, de présenter sa culture et son peuple.

Placée sous le thème "Paix, Amitié, Coopération, Développement", la cérémonie d’ouverture de l’Exposition internationale de la Défense du Vietnam 2024 a eu lieu jeudi matin 19 décembre avec la participation de 2.000 cadres et soldats vietnamiens. Le salon, qui se tient sur quatre jours à l'aéroport de Gia Lâm, couvre une superficie de plus de 100.000 m².

Il s’agit de la 2e édition de cet événement, la première en 2022. L’événement est organisé par le ministère de la Défense, contribuant à la célébration du 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre).

VNA/CVN