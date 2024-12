Ouverture du 12e Festival d'amitié populaire Vietnam - Inde à Vinh Phuc

Le 12 e Festival d'amitié populaire Vietnam - Inde, organisé conjointement par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UOAV), l'Association d'amitié Vietnam - Inde (VIFA) et l'Organisation indienne pour la paix et la solidarité (AIPSO), a débuté le 18 décembre dans la province de Vinh Phuc (Nord).

>> Le Vietnam et l'Inde renforcent leur coopération en matière de sécurité

>> Renforcement de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Inde

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le vice-président de l'UOAV, Nguyên Ngoc Hung, a remercié l'AIPSO et la VIFA pour leur engagement envers le festival au cours des 17 dernières années, ce qui, selon lui, a nourri les liens d'amitié entre les deux pays et leur peuple.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques le 7 janvier 1972, le Vietnam et l'Inde ont vu leur collaboration s'épanouir dans divers secteurs, notamment l'économie, le commerce, l'investissement, la défense nationale et la sécurité, la science et la technologie, la culture et l'éducation.

Les relations économiques et commerciales, identifiées comme un pilier essentiel par les deux gouvernements, ont propulsé l'Inde au rang des 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam. En retour, le Vietnam est un partenaire prioritaire de la politique indienne "Act East" (Agir vers l'Est).

Harchand Singh, membre du Comité central du Parti communiste d'Inde et secrétaire général de l'AIPSO, a exprimé son espoir que l'événement approfondirait la coopération culturelle, économique et politique entre les deux pays, ouvrant la voie à un avenir pour la paix, la justice et la prospérité pour tous.

La vice-présidente du Comité populaire provincial de Vinh Phuc, Phùng Thi Kim Nga, s'est déclarée convaincue que les invités repartiraient avec une impression positive de Vinh Phuc, une province connue pour ses sites historiques, ses monuments et son riche patrimoine culturel. Elle a souligné son fort potentiel de développement socio-économique et l'hospitalité chaleureuse des habitants qui sont toujours désireux d'accueillir des amis.

Le festival, qui dure cinq jours du 16 au 21 décembre, se déroulera à Vinh Phuc, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN