Le salon international de la Défense du Vietnam 2024 s’ouvre aujourd’hui. 

Photo : BQP/CVN

Le salon Vietnam International Defence Expo 2024 dure quatre jours, réunissant plus de 200 exposants en provenance d’une trentaine de pays sur une superficie de plus de 100.000 m2 à l'aéroport de Gia Lâm. Il s’agit de la 2e édition de cet événement, la première étant en 2022.

L’événement est organisé par le ministère de la Défense dans le but de partager les réalisations et les expériences en matière de recherche, de production et d'utilisation d'armes et d'équipements et de promouvoir la coopération dans l'industrie de la défense entre les pays qui y participent.

Il s’agit d’un événement clé contribuant à la célébration du 80e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre).

Le salon sera ouvert au public à partir de 09h00 le 21 décembre.

VNA/CVN