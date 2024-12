Célébration des 80 ans de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam en Thaïlande

L'ambassade du Vietnam en Thaïlande et le Bureau de l'attaché de défense vietnamien en Thaïlande ont solennellement organisé le 18 décembre une cérémonie pour célébrer les 80 ans de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et les 35 ans de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989 - 22 décembre 2024).

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Pham Viêt Hùng a déclaré que l'Armée populaire du Vietnam n'avait cessé de se développer, démontrant toujours le courage d'une armée révolutionnaire, née du peuple et combattant pour le peuple, d’une force de combat absolument loyale et digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple.

Dans la nouvelle période, l'Armée populaire du Vietnam continue de promouvoir sa tradition héroïque, étant toujours présente en première ligne contre la pandémie de COVID-19, aidant les gens à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles, assumant la tâche de recherche et de sauvetage…,a-t-il ajouté.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État du Vietnam prônaient le développement économique et social en conjonction avec la défense nationale, la sécurité et les affaires étrangères ; coordonnaient étroitement les activités de défense et de sécurité avec les activités extérieures.

L’armée vietnamienne participe activement aux activités de maintien de la paix des Nations unies, à la coopération internationale dans les domaines de la sécurité non traditionnelle, de l'aide humanitaire, de la recherche et du sauvetage et à la lutte contre les conséquences de la guerre, contribuant activement à l'œuvre de construction d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde.

Concernant la coopération militaire et de défense entre le Vietnam et la Thaïlande ces derniers temps, le colonel Pho Triêu Cuong, attaché de défense du Vietnam en Thaïlande, a déclaré que les deux parties maintenaient et promouvaient une coopération avec des développements significatifs s'étendant dans de nombreux domaines.

Les deux parties continuent de maintenir des échanges de délégations de haut niveau, de renforcer la coopération éducative, la coopération militaire, la coopération en matière de renseignement et la coopération entre les garde-côtes vietnamiens et le Centre de commandement maritime thaïlandais (Thai Maritime Enforcement Command Center).

VNA/CVN