Fête nationale

Inauguration du Centre de presse : 80 ans d’indépendance célébrés

Le Centre de presse dédié aux commémorations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale a été inauguré le 26 août à Hanoï, coordonnant près de 1.500 journalistes pour assurer une couverture officielle et dynamique de ces événements historiques.

>> Les étrangers séduits par l’atmosphère festive et solennelle de la Fête nationale

>> 80 ans de Révolution : vers l’éradication des logements précaires

>> Hanoï prévoit des déviations de la circulation pour la répétition préliminaire

Photo : Thuy Hà/CVN

La Direction centrale des grandes fêtes et événements nationaux 2023-2025 a officiellement inauguré le Centre de presse dédié aux commémorations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 19 août 2025) et de la Fête nationale (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025).

Conçu pour coordonner les activités médiatiques de près de 1.500 journalistes vietnamiens et internationaux, ce centre facilite leur travail sur le terrain tout en assurant la diffusion officielle des informations liées aux célébrations.

Lors de la cérémonie, Lê Hai Binh, vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, a rappelé l’importance historique de cet anniversaire. Il a souligné qu'il y a 80 ans, le Président Hô Chi Minh lut la Déclaration d'indépendance sur la place Ba Dinh, proclamant ainsi la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam. Cet événement a marqué une nouvelle ère pour la nation : celle de l'indépendance, de la liberté et du bonheur.

Photo : VNA/CVN

Au fil des huit dernières décennies, sous la conduite du Parti communiste, le pays a poursuivi ses luttes pour l’indépendance et la réunification nationale, évoluant d’une économie subventionnée à un processus de réformes et d’intégration internationale, a-t-il ajouté.

Pour le vice-ministre, cette célébration est l’opportunité d’honorer une histoire héroïque, de promouvoir le patriotisme, la solidarité, les aspirations à la paix, ainsi que la fierté nationale. Elle rend aussi hommage aux générations qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la réunification.

Assurer la coordination des opérations médiatiques

Dans ce contexte, les médias jouent un rôle primordial. Ils doivent renforcer la confiance et la fierté du public envers le Parti et l’État, encourager la cohésion sociale et le respect des lois, tout en stimulant l’esprit d’initiative pour relever les défis et saisir les opportunités, conformément aux objectifs définis depuis le XIIIe Congrès national du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le Centre de presse assurera la coordination et l’encadrement des opérations médiatiques, en fournissant des informations officielles, en facilitant les reportages et en répondant aux demandes des journalistes. Son rôle sera déterminant pour garantir la couverture rapide, précise et efficace des célébrations.

Lê Hai Binh a également invité les professionnels des médias, vietnamiens comme étrangers, à réaliser des reportages rigoureux dans le respect des consignes de sécurité et des zones de travail attribuées.

Créé pour offrir les meilleures conditions de travail à la presse, ce centre contribuera activement au succès des célébrations, en relayant régulièrement les mises à jour des organisateurs.

Thuy Hà/CVN