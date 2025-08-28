La maison du 48 Hàng Ngang, témoin d’un tournant historique

Après plusieurs mois de restauration minutieuse, la maison historique du 48, rue Hàng Ngang, située au cœur du vieux quartier Hoàn Kiêm de Hanoï, a rouvert ses portes à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Ce lieu, chargé d’histoire et de mémoire, demeure un repère emblématique pour l’éducation patriotique des jeunes générations.

>> Rendez-vous au 48 Hàng Ngang où la Déclaration d'Indépendance a été rédigée

Photo : VNA/CVN

Le 18 août, une plaque commémorative a été inaugurée et une exposition ouverte à ce site historique par les autorités de Hanoï. Derrière sa façade discrète se cache une page décisive de l’histoire : c’est entre ces murs que le Président Hô Chi Minh rédigea la Déclaration d’indépendance, proclamée le 2 septembre 1945 sur la place Ba Dình.

Photo : CTV

Située à un emplacement privilégié, la maison possède deux façades : l’une donnant sur la rue Hàng Ngang, autrefois artère de la soie la plus animée de la capitale, l’autre ouverte sur la rue Hàng Cân, toujours grouillante de passants. Son architecture illustre le style traditionnel des "maisons-tubes" de Hanoï, longues et étroites, conçues à la fois pour le commerce et pour la vie familiale.

Avant la Révolution d’Août 1945, l’édifice abritait la prospère maison de soieries du couple d’entrepreneurs Trinh Van Bô et Hoàng Thi Minh Hô, représentants de la bourgeoisie nationale rapidement acquis aux idéaux révolutionnaires. Leur réussite commerciale allait de pair avec une réputation de générosité et un profond patriotisme. Lorsque la lutte pour l’indépendance l’exigea, ils n’hésitèrent pas à mettre à disposition l’intégralité de leur demeure afin qu’elle devienne le quartier général du Comité central et la résidence de Hô Chi Minh. Ce choix, pris à un moment où le destin du pays semblait suspendu à un fil, transforma une boutique florissante en un lieu historique majeur, intimement lié à la naissance de la République démocratique du Vietnam.

Photo : CTV

En août 1945, la situation politique évolua à la vitesse d’un tourbillon. Après l’annonce de la capitulation du Japon face aux Alliés, un vide de pouvoir s’ouvrit en Indochine, offrant au peuple vietnamien une "occasion unique en mille ans" de se soulever pour reprendre le destin de la nation. Dans tout le pays, la Révolution d’Août embrasait les rues : des foules compactes défilaient, et les drapeaux rouges étoilés illuminaient les quartiers populaires.

Photo : CTV

À Hanoï, le Comité central du Parti devait trouver d’urgence un lieu de travail à la fois sûr, discret et central, permettant d’assurer la liaison, de diriger les opérations et d’accueillir les principaux dirigeants pour préparer les décisions cruciales. La maison du 48, rue Hàng Ngang, demeure de confiance de la famille bourgeoise patriote Trinh Van Bô et Hoàng Thi Minh Hô, fut choisie.

Du 25 août au début de septembre 1945, Hô Chi Minh y vécut et y travailla. Dans la chambre du deuxième étage, il réunit avec le Bureau permanent du Comité central des discussions capitales pour l’avenir de la jeune nation : formation du gouvernement provisoire, organisation de la cérémonie de l’Indépendance, définition des grandes orientations diplomatiques et politiques dans un contexte où le pouvoir venait tout juste de basculer. Chaque réunion, chaque document rédigé entre ces murs portait l’urgence brûlante d’un peuple qui s’élançait vers l’ère de l’indépendance et de la liberté.

Photo : CTV/CVN

Dans un modeste recoin du deuxième étage de la maison du 48, rue Hàng Ngang, Hô Chi Minh s’assit en silence pour tracer les lignes immortelles de la Déclaration d’Indépendance. Sur une table en bois sombre, près d’une étroite fenêtre laissant filtrer la lumière, chaque mot posé avec soin condensait l’intelligence, le courage et l’ardent désir de liberté d’un peuple après des décennies de luttes.

Lorsque le manuscrit fut achevé et soumis au Bureau permanent du Comité central, le Président déclara : "C’est l’instant le plus heureux de ma vie. J’ai beaucoup écrit, mais rédiger la Déclaration d’Indépendance fut le moment où j’ai éprouvé la plus grande joie…". Ce sentiment ne traduisait pas seulement l’émotion d’un homme, il incarnait aussi l’allégresse de millions de Vietnamiens entrant dans une ère nouvelle de leur histoire.

Née dans cette chambre humble, la Déclaration affirma solennellement au monde entier le droit du Vietnam à l’indépendance et à la liberté : "Le peuple vietnamien a le droit de jouir de la liberté et de l’indépendance, et, de fait, il est devenu libre et indépendant".

Photo : CTV/CVN

La portée du texte dépassa rapidement les frontières nationales. Il inspira les mouvements de libération en Asie, en Afrique et en Amérique latine, contribuant à nourrir l’élan universel en faveur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à l’égalité.

L’historien Duong Trung Quôc a rappelé un détail méconnu : pourquoi Hô Chi Minh choisit-il de séjourner dans la demeure la plus riche d’une des rues les plus prospères de Hanoï en 1945 ? Parce qu’il voulait démontrer que l’amour de la patrie ne connaît ni distinction de richesse ni de condition sociale ; qu’au moment décisif, chaque citoyen, quel que soit son milieu, pouvait unir ses forces pour le salut commun. Cette conviction cimenta une solidarité indestructible, permettant à la nation de franchir l’une des épreuves les plus périlleuses de son histoire.

Photo : CTV

Trinh Hông Minh, petit-fils de Trinh Van Bô, conserve intactes les histoires que sa grand-mère, Hoàng Thi Minh Hô, lui racontait. Il se souvient de ces jours où, après le succès de la Révolution d’Août, Hô Chi Minh et les membres du Comité central s’installèrent dans la maison familiale. La maisonnée s’employait alors à veiller aux moindres besoins : repas, repos, sérénité. Elle évoquait la simplicité des habitudes du Président, les réunions qui se prolongeaient jusqu’au cœur de la nuit, en présence de Truong Chinh, Vo Nguyên Giap ou Hoàng Quôc Viêt. Près de huit décennies plus tard, ces souvenirs demeurent pour Minh une fierté immense, un héritage moral transmis de génération en génération.

Aujourd’hui, au milieu du flot de visiteurs qui franchissent le seuil du 48, rue Hàng Ngang, on croise de nombreux jeunes, élèves et étudiants. Trân Hoàng Truong, élève de cinquième année à l’école primaire Thanh Xuân Trung, confie son émotion. Pour la première fois, en parcourant le long couloir et en observant les objets simples ayant appartenu au Président, il a ressenti un frisson profond.

Photo : CTV/CVN

"En découvrant ce lieu, nous aimons davantage notre patrie et nous éprouvons un immense respect pour l’oncle Hô, figure grandiose de notre peuple", témoigne-t-il. Ces paroles sincères incarnent la vitalité de ce site, devenu bien plus qu’un monument : un symbole vivant de la mémoire historique et de l’esprit d’unité nationale.

En pénétrant dans l’espace d’exposition, le visiteur parcourt trois grands axes thématiques qui suivent le fil de l’histoire et de la culture : "La maison du 48, rue Hàng Ngang et la famille de patriotes Trinh Van Bô - Hoàng Thi Minh Hô", "Le contexte historique et la nécessité de rédiger la Déclaration d’Indépendance", et enfin "La portée de ce texte fondateur et la lutte pour défendre l’indépendance".

Dès le rez-de-chaussée, le public est invité à découvrir la valeur historique de la demeure à travers une grande maquette restituant le vieux quartier de Hanoï entre 1930 et 1945. L’exposition met en lumière les contributions de la famille Trinh Van Bô - Hoàng Thi Minh Hô, riches négociants en soie et fervents patriotes. Après le succès de la Révolution d’Août, ils mirent leur maison à disposition des cadres révolutionnaires et, lors de la "Semaine d’or" de 1945, offrirent 5.147 taels d’or pour soutenir le gouvernement naissant. Un espace coloré évoque également l’univers du commerce de la soie, permettant aux visiteurs d’explorer les procédés de production et de négoce d’autrefois.

Photo : CTV/CVN

Le premier étage, cœur du site, recrée l’image du Président Hô Chi Minh rédigeant la Déclaration d’indépendance. Chaque objet lié à sa présence est numérisé et doté d’un code QR pour approfondir les informations. La technologie holographique (images tridimensionnelles créées par interférences lumineuses) restitue la silhouette du Président, assis à son bureau, concentré sur l’écriture du texte historique, tandis que le mapping vidéo projette la scène de sa lecture solennelle le 2 septembre 1945 sur la place Ba Dinh.

Le deuxième étage abrite un espace de recueillement où les visiteurs déposent des bâtons d’encens en hommage au Président, ainsi qu’une reconstitution de la vie quotidienne de la famille Trinh Van Bô, évoquant l’ambiance d’un foyer hanoïen des années 1940.

Photo : VNA/CVN

Les plus jeunes sont particulièrement impressionnés par le troisième étage, qui propose une immersion dans le Hanoï des années 1940 grâce à la réalité virtuelle. Le public y plonge dans l’effervescence de la Révolution d’Août, revivant l’atmosphère vibrante d’une capitale en pleine ébullition.

À l’issue de la visite, Pham Thuy Ngân, venue de Soc Son (Hanoï), confie son émotion : "J’ai été profondément surprise par la manière dont l’histoire est restée intacte et magnifiquement recréée. Cette exposition m’a réellement émue et remplie de fierté devant ces jalons sacrés de notre nation".

Thao Nguyên/CVN